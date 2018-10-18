18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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Fatih Terim 30 saniyede imzayı attı!

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Fatih Terim 30 saniyede imzayı attı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni sözleşme teklifini kabul edip imza atması bir dakika bile sürmedi.
Fatih Terim 30 saniyede imzayı attı! Fatih Terim 30 saniyede imzayı attı! Fatih Terim 30 saniyede imzayı attı!

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ile yeni sözleşmeye imza atıp 2021'e kadar İmparator'u görevde tutarken atılan imzanın öncesinde ise ilginç diyaloglar var... Deneyimli teknik adam ile daha önce kontrat konusunda konuşmayan başkan Mustafa Cengiz, önceki gün Terim'i telefonla aradı ve şu konuşma yaşandı:


Mustafa Cengiz'in "Hocam iyi günler, müsaitseniz yeni sözleşme için sizinle görüşmek istiyorum." sorusuna Terim: "Tabii ki başkanım. Stada geliyorum..." yanıtını verdi.

STATTA BULUŞTULAR

Bu sözlerin ardından Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nın yolunu tuttu. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ile buluşan deneyimli teknik adam şu soru ile karşılaştı... 

Mustafa Cengiz, "Hocam görevde kaldığım süre içinde sizinle yola devam etmek istiyorum. 2021'e kadar anlaşma imzalamak isterim, sizin için de uygunsa." dedi. Terim ise "Ben de sizinle yola devam etmek isterim, imza atmaya hazırım." şeklinde konuştu.

İkilinin bu konuşması sonrasında el sıkışılırken deneyimli teknik adam da yeni kontrata imzasını atarak sözleşmesini 2021 yılının haziran ayına kadar uzattı.

'Hocam, eğer seçilirsem sen de kalır mısın?'

Anlaşmanın bir de gözden kaçan maddesi vardı... Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, kontratını 2+3 yıl için imzalarken bunun nedeni de ortaya çıktı. 

TÜRK Telekom Stadı'ndaki buluşmada prensip anlaşması sonrasında başkan Mustafa Cengiz, "Hocam eğer bir dönem daha seçilirsem yine sizinle çalışmak isterim. Uygunsa opsiyon da koyabiliriz" dedi. 

Başkan Cengiz'in bu teklifini hemen kabul eden deneyimli teknik adam, 2021 Mayıs ayında devreye girecek olan opsiyonlu artı 3 yıla da imzayı atmaktan çekinmedi...

'Yeniliği de biz yapalım'

Terim'in sözleşmesinde ödemenin Türk Lirası cinsinden yapılması detayı da yeni dönemde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Boş mukaveleye imza atan Terim, sonrasında ödeme konusunda TL konusunu gündeme getirerek "Bir ilk yapılacaksa onu da biz yapalım, yeniliği biz başlatalım. Ücretimi TL üzerinden belirleyin" dedi ve rakam telaffuz etmedi. Bunun ardından KAP'a yapılan açıklamada sözleşmenin Türk Lirası cinsinden yapıldığı ifadelerine yer verildi.

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