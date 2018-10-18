Hocasıyla durumu hakkında bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli orta saha, ağrılarının azaldığından bahsetti.
Vatan'da yer alan habere göre; Öğrencisini tam anlamıyla hazır olmadan sahaya sürmek istemeyen Cocu ise Tolga'ya, "Futbolu özlediğin her halinden belli. Ancak bunun için acele etme. Seni %100 hazır olmadan oynatmam. Yeniden sakatlanma riskini ortadan tamamen kaldırmamız lazım. 3 kulvarda yarışıyoruz. Daha önümüzde uzun bir maraton var. Merak etme sıra sana da gelecek" ifadelerini kullandı.
18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
- Bir Ermeni yüzünden 700 şehit verdikOya Akgönenç Vefat Etti!Boş kağıda imza atmıştı! İşte Terim'in dev ücretiİşte Süper Lig'de 9. hafta hakemleriPhillip Cocu'dan Tolga Ciğerci kararıFransa'dan Suudi Arabistan'a soğuk duş!Bakan Pakdemirli'den fındık açıklamasıSüper Lig'in 9. haftanın perdesi açılıyorBrezilya Kupası'nın sahibi belli oldu!Bankada hesabı olanlar dikkat! Sınır değişti
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
- “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
İmsak 05:47 Güneş 07:11 Öğle 12:55 İkindi 15:56 Akşam 18:27 Yatsı 19:47
- 29°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 15°C Afyon
- 18°C Ağrı
- 18°C Amasya
- 21°C Ankara
- 26°C Antalya
- 25°C Artvin
- 20°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 98.575 -0.42
- Altın: 217,698 -0.77
- Dolar: 5,5372 -0.47
- Euro: 6,3740 -0.67
Phillip Cocu'dan Tolga Ciğerci kararı
Hocasıyla durumu hakkında bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli orta saha, ağrılarının azaldığından bahsetti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Boş kağıda imza atmıştı! İşte Terim'in dev ücretiYeni sözleşmesini TL üzerinden yapan Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim önümüzdeki iki sezon 40 milyon lira garanti ücret alacak.
Phillip Cocu'dan Tolga Ciğerci kararıSakatlığının geçmesinin ardından bir süredir takımla birlikte çalışan Tolga Ciğerci, forma giymek için sabırsızlanıyor.
Süper Lig'in 9. haftanın perdesi açılıyorMilli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçında 19 Ekim Cuma günü Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.
Brezilya Kupası'nın sahibi belli oldu!Brezilya Kupa finalinin rövanşında Corinthians'ı 2-1'le geçen Cruzeiro, tarihinde altıncı kez kupayı müzesine götürdü
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...
- 'Ölüm' oyununu babası bozdu!
- Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı
- Nejat İşler uslanmıyor
- Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu
- O babaya uzaklaştırma
- Ölüm onu pencerede yakaladı!
- Kadın hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı
- Menajerini gasptan soruşturma başlatıldı
- İstanbul'da satırlı dehşet!
- Korkunç görüntü
- Meryem Uzerli, TL’ye geçti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.