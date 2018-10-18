18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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Phillip Cocu'dan Tolga Ciğerci kararı

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Phillip Cocu'dan Tolga Ciğerci kararı
Sakatlığının geçmesinin ardından bir süredir takımla birlikte çalışan Tolga Ciğerci, forma giymek için sabırsızlanıyor.
Phillip Cocu'dan Tolga Ciğerci kararı Phillip Cocu'dan Tolga Ciğerci kararı Phillip Cocu'dan Tolga Ciğerci kararı

Hocasıyla durumu hakkında bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli orta saha, ağrılarının azaldığından bahsetti.
 
Vatan'da yer alan habere göre; Öğrencisini tam anlamıyla hazır olmadan sahaya sürmek istemeyen Cocu ise Tolga'ya, "Futbolu özlediğin her halinden belli. Ancak bunun için acele etme. Seni %100 hazır olmadan oynatmam. Yeniden sakatlanma riskini ortadan tamamen kaldırmamız lazım. 3 kulvarda yarışıyoruz. Daha önümüzde uzun bir maraton var. Merak etme sıra sana da gelecek" ifadelerini kullandı.

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