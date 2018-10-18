İşte Süper Lig'de 9. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 9. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Bursaspor: Ali Palabıyık
20 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya
21 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan
16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
22 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım