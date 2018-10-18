18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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Oya Akgönenç Vefat Etti!

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Oya Akgönenç Vefat Etti!
Saadet Partisi eski milletvekili Prof. Dr. Oya Akgönenç, Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Oya Akgönenç Vefat Etti! Oya Akgönenç Vefat Etti! Oya Akgönenç Vefat Etti!

Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde milletvekilliği yapan, Saadet Partisi Genel Başkan eski Yardımcısı Prof. Dr. Oya Akgönenç, Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Prof. Dr. Oya Akgönenç'in özel bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gördüğü ve bu akşam hayatını kaybettiği öğrenildi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN PROF. DR. OYA AKGÖNENÇ MESAJI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hayatını kaybeden Prof. Dr. Oya Akgönenç'e ilişkin bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, "Fazilet ve Saadet Partisi içerisinde önemli hizmetlerde bulunmuş olan, kıymetli ilim insanı Oya Akgönenç hanımefendinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

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