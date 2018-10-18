18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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MİT'ten PKK'ya operasyon! 13 kişi yakalandı

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İzmir'de PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda sosyal medyada terör propagandası yapan 13 şüpheli, İzmir polisi ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı.
MİT'ten PKK'ya operasyon! 13 kişi yakalandı
MİT'ten PKK'ya operasyon! 13 kişi yakalandı MİT'ten PKK'ya operasyon! 13 kişi yakalandı MİT'ten PKK'ya operasyon! 13 kişi yakalandı

İzmir'de PKK/KCK teror örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, HDP Gençlik Meclisi organizesinde Konak ilçesinde bulunan HDP İzmir İl Binasında düzenlenen konferansta terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan'ın posteri altında bazı kişilerin konuşmalar yaptığı ve sosyal medya üzerinden de terör propagandası yapıldığını belirledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararına istinaden İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon kapsamında harekete geçti. Baskınlara, istihbarat, özel harekat polislerinin yanı sıra İzmir MİT Bölge Başkanlığı da destek oldu.

 

Yapılan operasyonlarda 13 şahıs gözaltına alındı. Baskınlarda, çok sayıda örgütsel dokümanda ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, ifade için emniyete götürüldü.

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MİT'ten PKK'ya operasyon! 13 kişi yakalandıMİT'ten PKK'ya operasyon! 13 kişi yakalandıİzmir'de PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda sosyal medyada terör propagandası yapan 13 şüpheli, İzmir polisi ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı.
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