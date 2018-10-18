Belgrad Ormanı’nda 'Kaşıkçı' araması

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, incelemelerini Belgrad Ormanı’nda yoğunlaştırdı.

Olay günü konsolosluktan çıkan araçların Belgrad Orman’na gitmiş olabilme ihtimali üzerine ekipler kamera kayıtlarını toplarken, ormanda araştırma yaptı.

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından polisin bir delil bulabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

2 EKİM'DEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.