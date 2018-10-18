19 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
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Putin'den son dakika açıklaması!

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Putin'den son dakika açıklaması!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin flaş bir açıklama yaptı... Putin, ''Teröristler Fırat'ın güneyinde bazı ABD vatandaşlarını rehin aldı.'' dedi.
Putin'den son dakika açıklaması! Putin'den son dakika açıklaması! Putin'den son dakika açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fırat'ın güneyindeki teröristlerin ABD vatandaşlarını alıkoyduğunu açıkladı. Putin, AB ve ABD güdümündeki güçler sebebiyle DEAŞ'ın Suriye'deki varlığını genişlettiğini belirtti. 

''NE OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR...''

 Putin, ''Fırat'ın doğusunda ABD'nin kontrolündeki bölgede ne olduğunu kimse bilmiyor, orada hala DEAŞ güçleri var. DEAŞ, Fırat boyunca ABD kontrolündeki bölgede varlığını artırdı. Teröristler toplam 700 kişiyi esir aldılar ve 10 kişiyi idam ettiler'' ifadelerini kullandı. 

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