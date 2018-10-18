19 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 12:55İkindi 15:55Akşam 18:26Yatsı 19:45
    • 23°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 97.454 -1.55
  • Altın: 221,968 0.07
  • Dolar: 5,6250 1.11
  • Euro: 6,4525 0.55

ABD'den Prens Selman'a ültimatom!

»
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, salı günü Arabistan'a yaptığı ziyarette Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile yaptığı görüşmede, muhatabına muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı sonuçlandırması için 72 saat süre verdi.
ABD'den Prens Selman'a ültimatom!
ABD'den Prens Selman'a ültimatom! ABD'den Prens Selman'a ültimatom! ABD'den Prens Selman'a ültimatom!

ABD'de yayın yapan Axios internet sitesinin görüşme hakkında bilgisi olan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, görüşmede Pompeo, Prens Selman'a Kaşıkçı olayında gerçeklerin ortaya çıkarılmaması halinde ülkenin uluslararası itibarının zedeleneceği uyarısında bulunarak, bu konudaki soruşturmanın 72 saat (3 gün) içinde sonuçlandırılmasını istedi. 

Yetkili, Pompeo'nun artan uluslararası baskı karşısında "zaman sınırına" özellikle vurgu yaptığını kaydetti. 

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, olayın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesinin ardından Suudi Arabistan’a yollamıştı. 
Pompeo, Riyad’da yaptığı üst düzey görüşmelerin ardından Ankara’ya geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. 

KAŞIKÇI OLAYI 

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

 

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Bizi öldürün ama oraya göndermeyin''Bizi öldürün ama oraya göndermeyin'Hindistan'da 7 Arakanlı Müslüman'ın sınırı dışı edilerek Myanmar'a gönderilmesinin ardından ülkedeki Arakanlı Müslümanlar da aynı kaderi yaşamaktan endişe duyuyor.
ABD'den Prens Selman'a ültimatom!ABD'den Prens Selman'a ültimatom!ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, salı günü Arabistan'a yaptığı ziyarette Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile yaptığı görüşmede, muhatabına muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı sonuçlandırması için 72 saat süre verdi.
Fransa'dan Suudi Arabistan'a soğuk duş!Fransa'dan Suudi Arabistan'a soğuk duş!Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını açıkladı.
Trump geri adım attıTrump geri adım attıABD Hazine Bakanlığı, ülkenin önemli ticaret partnerlerinin Çin de dahil olmak üzere döviz manipülasyonu yapmadığını açıkladı. Trump, Çin'i göreve geldiği ilk gün döviz manipülatörü ilan etme vaadinde bulunmuştu.
Vahşet! Kadının karnını kesip bebeğini çaldılarVahşet! Kadının karnını kesip bebeğini çaldılarBrezilya'da yaşayan 23 yaşındaki Mara Cristiana da Silva bir ağaca dikenli telle bağlandı, karnı bıçakla kesilerek sekiz aylık bebeği çalındı.
İran'da kriz!İran'da kriz!İran ile Bolivya arasında Tahran'da oynanan hazırlık maçında İranlı kadınların tribünden maçı izlemesi krize yol açtı.
  • Trump'dan son dakika Cemal Kaşıkçı çıkışı17 Ekim 2018 Çarşamba 22:33
  • ABD İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı17 Ekim 2018 Çarşamba 14:25
  • Trump'tan 3 ülkeye tehdit: Keserim17 Ekim 2018 Çarşamba 11:36
  • ABD Ankara'ya ısrar ediyor: Size yardım edelim!17 Ekim 2018 Çarşamba 04:04
  • Suudi Prens Selman hakkında sert açıklama!17 Ekim 2018 Çarşamba 03:57
  • Su-27 savaş uçağı düştü!17 Ekim 2018 Çarşamba 03:54
  • Avustralya'dan 'Kudüs' çıkışı: Elçilik taşınabilir16 Ekim 2018 Salı 09:58
  • Suudi Arabistan savaş uçağı düştü16 Ekim 2018 Salı 09:21
  • Dünyanın sonunu zenginler getirecek16 Ekim 2018 Salı 07:57
  • Irak'ta toplu mezar bulundu16 Ekim 2018 Salı 07:03
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri