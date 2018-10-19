19 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber

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Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber
Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber

Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde sakat futbolcuların durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Henry Onyekuru'nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sakatlığına ilişkin tedavi süreci başlamış olup bir süre sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." denildi.

Bursaspor ile yarın oynanacak karşılaşma öncesinde milli takım kamplarından dönen futbolcuların sağlık durumu ile ilgili açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli takım arasında ülkeleri adına sahaya çıkan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli maça 48 saat, Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo ise maça 36 saat kala ülkemize dönebilmiştir.Younes Belhanda'nın milli takımda yaşadığı sol kasığındaki zorlanma ile Garry Rodrigues'in sağ kasık adalesindeki ağrıya ilişkin tedavileri devam etmektedir. Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabii tutulan Ryan Donk'un saha adaptasyon çalışması devam etmektedir. Tüm oyuncularımızın antrenmana ve maça çıkabilme değerlendirmesi bugün sağlık heyetimiz tarafından yapılacaktır."

 

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