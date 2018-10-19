19 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 12:55İkindi 15:55Akşam 18:26Yatsı 19:45
    • 27°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 97.454 -1.55
  • Altın: 221,376 -0.20
  • Dolar: 5,5966 -0.50
  • Euro: 6,4117 -0.63

Avustralya'dan gelen PKK'lı teröristler yakalandı!

»
Avustralya'da terör örgütü PKK/YPG adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla Gaziantep'te yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Avustralya'dan gelen PKK'lı teröristler yakalandı!
Avustralya'dan gelen PKK'lı teröristler yakalandı! Avustralya'dan gelen PKK'lı teröristler yakalandı! Avustralya'dan gelen PKK'lı teröristler yakalandı!

Avustralya'da terör örgütü PKK/YPG adına faaliyetlerde bulunan ve bazı örgütsel eylemleri organize etmek için geldikleri kentten ayrılmak üzereyken Gaziantep Havalimanı'nda yakalanan C.K, eşi Y.K. ve kızları İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Yoğun güvenlik önlemi altında Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 

Bazı örgütsel eylemleri organize etmek için kente geldiği belirlenen zanlılar, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Ardışık' aramadan dönemin tugay komutanı çıktı'Ardışık' aramadan dönemin tugay komutanı çıktıGaziantep'teki FETÖ davasında "Mahrem imam" tarafından kullanıldığı belirlenen ankesörlü hattan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da arandığı belirlendi.
Çakarlı sirenli araçla sigara kaçakçılığı yapan polis yakalandı!Çakarlı sirenli araçla sigara kaçakçılığı yapan polis yakalandı!Polis memuru Murat K.’nın İstihbarata ait belge taşıyorum dediği araçtan binlerce paket kaçak sigara çıktı.
Avustralya'dan gelen PKK'lı teröristler yakalandı!Avustralya'dan gelen PKK'lı teröristler yakalandı!Avustralya'da terör örgütü PKK/YPG adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla Gaziantep'te yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Hayrettin Karaman'dan sandalyede namaz yazısıHayrettin Karaman'dan sandalyede namaz yazısıHayrettin Karaman'dan sandalyede namaz yazısı
Suudi Prens'in yardımcısı Kaşıkçı'dan saatler önce konsolosluğa girmişSuudi Prens'in yardımcısı Kaşıkçı'dan saatler önce konsolosluğa girmişNew York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın isimlerden Maher Abdulaziz Mutreb'in Cemal Kaşıkçı'dan birkaç saat önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğine dair fotoğrafları yayımladı.
Aydın'lı "Cinci Hoca" tutuklandıAydın'lı "Cinci Hoca" tutuklandıAydın'ın Bozdoğan ilçesinde, medyumluk yapan ve 'Aydınlı cinci hoca' olarak bilinen Mehmet Pala (36), dün polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Pala, emniyetteki ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı
  • İstanbul'da FETÖ operasyonu19 Ekim 2018 Cuma 08:55
  • Ankaralı Müslüm baba lakaplı balıkçıya reklam teklifi yağıyor19 Ekim 2018 Cuma 08:09
  • Danıştaydan 'Öğrenci Andı' kararı19 Ekim 2018 Cuma 07:44
  • İzmir'de mide bulandıran olay19 Ekim 2018 Cuma 07:32
  • Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı18 Ekim 2018 Perşembe 23:13
  • Putin'den son dakika açıklaması!18 Ekim 2018 Perşembe 23:02
  • "Hepsi imha edildi"18 Ekim 2018 Perşembe 14:52
  • Bahaettin Karakoç defnedildi!18 Ekim 2018 Perşembe 14:51
  • Belgrad Ormanı’nda 'Kaşıkçı' araması18 Ekim 2018 Perşembe 14:50
  • Mevlüt Uysal'dan adaylık açıklaması18 Ekim 2018 Perşembe 14:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri