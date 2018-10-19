Çakarlı sirenli araçla sigara kaçakçılığı yapan polis yakalandı!

Polis memuru Murat K.’nın İstihbarata ait belge taşıyorum dediği araçtan binlerce paket kaçak sigara çıktı.

Aksaray ve Kırşehir KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu çakarlı araç içinde 350 bin TL değerinde 8 bin 360 karton sigara ele geçti. Araç içinde istihbarata ait belgelerin olduğunu ve İstihbarat Daire Başkanlığında çalıştığını söyleyen ancak yapılan araştırmada Ankara Koruma Şube'de çalıştığı ortaya çıkan polis memuru Murat K. ve yanındaki Fatih D. gözaltına alındı.

Aksaray ve Kırşehir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüpheli araçlarla ilgili araştırma yapıyordu. Ekipler, uygulama noktasında 06 AEG 446 plakalı çakarlı aracı şüphe üzerine durdurdu. Aracı kullanan kişi adının Fatih D. olduğunu söylerken, yan koltukta oturan kişi ise adının Murat K. olduğunu, İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çalıştığını ve istihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürdüğünü söyledi.

Uygulama noktasındaki polisler Murat K'nın kimliğini alarak personel kayıtlarından nerede çalıştığını inceledi. Murat K'nın İstihbarat Daire'de çalışmadığını, Ankara Koruma Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olduğunu belirledi. Bunun üzerine savcılıktan alınan izinle araçta inceleme yapıldı.