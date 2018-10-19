19 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 12:55İkindi 15:55Akşam 18:26Yatsı 19:45
    • 31°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 97.067 -0.40
  • Altın: 222,150 0.15
  • Dolar: 5,6240 -0.02
  • Euro: 6,4383 -0.22

'Ardışık' aramadan dönemin tugay komutanı çıktı

»
Gaziantep'teki FETÖ davasında "Mahrem imam" tarafından kullanıldığı belirlenen ankesörlü hattan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da arandığı belirlendi.
'Ardışık' aramadan dönemin tugay komutanı çıktı
'Ardışık' aramadan dönemin tugay komutanı çıktı 'Ardışık' aramadan dönemin tugay komutanı çıktı 'Ardışık' aramadan dönemin tugay komutanı çıktı

Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kripto asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

"Mahrem imam" tarafından ankesörlü ya da sabit hattan ardışık arandığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14'ü muvazzaf 20 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kent merkezinde "mahrem imam" tarafından kullanıldığı belirlenen ankesörlü hattan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da arandığı belirlendi.

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
4 lider İstanbul'da buluşacak!4 lider İstanbul'da buluşacak!Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Putin, Macron ve Merkel'in katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da yapılacağı bildirildi.
PKK'ya yardım eden muhtarla ilgili yeni gelişmePKK'ya yardım eden muhtarla ilgili yeni gelişmeDiyarbakır'ın Çermik ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan bir muhtar ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Ardışık' aramadan dönemin tugay komutanı çıktı'Ardışık' aramadan dönemin tugay komutanı çıktıGaziantep'teki FETÖ davasında "Mahrem imam" tarafından kullanıldığı belirlenen ankesörlü hattan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da arandığı belirlendi.
Çakarlı sirenli araçla sigara kaçakçılığı yapan polis yakalandı!Çakarlı sirenli araçla sigara kaçakçılığı yapan polis yakalandı!Polis memuru Murat K.’nın İstihbarata ait belge taşıyorum dediği araçtan binlerce paket kaçak sigara çıktı.
Avustralya'dan gelen PKK'lı teröristler yakalandı!Avustralya'dan gelen PKK'lı teröristler yakalandı!Avustralya'da terör örgütü PKK/YPG adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla Gaziantep'te yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Hayrettin Karaman'dan sandalyede namaz yazısıHayrettin Karaman'dan sandalyede namaz yazısıHayrettin Karaman'dan sandalyede namaz yazısı
  • Suudi Prens'in yardımcısı Kaşıkçı'dan saatler önce konsolosluğa girmiş19 Ekim 2018 Cuma 09:28
  • Aydın'lı "Cinci Hoca" tutuklandı19 Ekim 2018 Cuma 09:17
  • İstanbul'da FETÖ operasyonu19 Ekim 2018 Cuma 08:55
  • Ankaralı Müslüm baba lakaplı balıkçıya reklam teklifi yağıyor19 Ekim 2018 Cuma 08:09
  • Danıştaydan 'Öğrenci Andı' kararı19 Ekim 2018 Cuma 07:44
  • İzmir'de mide bulandıran olay19 Ekim 2018 Cuma 07:32
  • Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı18 Ekim 2018 Perşembe 23:13
  • Putin'den son dakika açıklaması!18 Ekim 2018 Perşembe 23:02
  • "Hepsi imha edildi"18 Ekim 2018 Perşembe 14:52
  • Bahaettin Karakoç defnedildi!18 Ekim 2018 Perşembe 14:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri