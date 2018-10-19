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Suudi Arabistan’da 2. İskambil turnuvası düzenlendi

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Suudi Arabistan'ın başkenti ve en büyük şehri Riyad'da, 5120 oyuncunun katılımıyla “2. İskambil Turnuvası” dün başladı. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen 1. İskambil Turnuvası tepki toplamıştı.
Suudi Arabistan’da 2. İskambil turnuvası düzenlendi
Suudi Arabistan’da 2. İskambil turnuvası düzenlendi Suudi Arabistan’da 2. İskambil turnuvası düzenlendi Suudi Arabistan’da 2. İskambil turnuvası düzenlendi

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen İskambil Turnuvasına katılan Elektronik ve Zihin Sporları Birliği Başkanı Prens Faysal bin Bender bin Sultan, ilk günde katılımcılardan gördüğü olumlu izlenimlerden memnun kaldığını söyleyerek, “Suudi Arabistan İskambil Turnuvasında gördüğüm ruh beni gururlandırdı” dedi.

KAZANANLARA 2 MİLYON RİYAL VERİLECEK
Suudi Arabistan Kralı ve Suudi rejiminin başı olan Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın destekleriyle Suudi sporun büyük ivme kazandığını belirten Spor Birliği Başkanı Bin Sultan, “Turnuva için yapılan erken hazırlıklar mükemmel ötesi sonuçlar bıraktığını” söyledi.

Bin Sultan, Suudi Arabistan’ın uluslararası yarışmalara ve etkinliklere ev sahipliği yaparak ve Suudi şehirlerde çeşitli spor dallarında uluslararası ve yerel yarışmalar düzenleyerek dünyanın odak noktası haline geldiğini ifade etti.

Suudi basınında yer alan haberlerde, 2. İskambil Turnuvasında ilk dörde girmeyi başaran yarışmacılara toplamda 2 milyon Suudi Riyali para ödülü verileceği öğrenildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın internet sitesinde yer alan habere göre ise, İskambil Turnuvası sonunda dereye giren sporculardan birinciye 1 milyon, ikinciye 500 bin, üçüncüye 300 bin ve son olarak dördüncüye 200 bin Suudi Riyali ödül verilecek.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA 1. İSKAMBİL TURNUVASI DÜZENLENMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda 1. İskambil Turnuvası başkent Riyad’da bulunan Apex Sergi ve Konferans Merkezinde düzenlenmiş ve şampiyonada toplam 4112 sporcu "büyük ödül" için yarışmıştı.

Suudi Arabistan Millî Futbol Takımının oyuncularının katılımıyla gerçekleşen İskambil turnuvası, Arap Futbol Federasyonları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı olan Turki Al eş-Şeyh’in girişimiyle Riyad’da düzenlenmişti.

İSLAM ALEMİNDEN SUUDİ YÖNETİMİNE BÜYÜK TEPKİ
İki mübarek şehir Mekke ve Medine'nin içinde bulunmasından dolayı bütün Müslümanlar için kutsal kabul edilen Suudi Arabistan topraklarında İslam’ın ruhuna uymayan bu tür oyunların düzenlenmesi büyük tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: Milli gazete / Musab İslam Kadinan 

 

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Suudi Arabistan’da 2. İskambil turnuvası düzenlendiSuudi Arabistan’da 2. İskambil turnuvası düzenlendiSuudi Arabistan'ın başkenti ve en büyük şehri Riyad'da, 5120 oyuncunun katılımıyla “2. İskambil Turnuvası” dün başladı. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen 1. İskambil Turnuvası tepki toplamıştı.
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