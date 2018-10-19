4 lider İstanbul'da buluşacak!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını yazılı açıklamayla bildirdi.
"Suriye Konulu Dörtlü Zirve"de sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç ele alınacak.
Zirvede, Suriye'deki ihtilafa kalıcı çözüme yönelik ortak çabaların uyumlaştırılması öngörülüyor.