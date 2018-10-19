Kaşıkçı'yı bu yüzden mi ortadan kaldırdılar!

Cemal Kaşıkçı Muhammed Bin Selman’a karşı twitter üzerinden operasyon planlamış. O plan İsrail tarafından deşifre edilip Muhammed bin Selman’a bildirilmiş. Sonrasında ise Kaşıkçı’ya tehdit süreci başlamış.

Kaşıkçı düğümünün İstanbul ayağında ortaya çıkan veriler veliaht prens Muhammed bin Selman’ı işaret ediyordu.

Krizin ABD ayağında da izler MBS’yi gösteriyor.

Öncelikle ABD istihbarat raporundan başlayalım. Raporun Kaşıkçı’nın ortadan kaldırılmasında Muhammed Bin Selman’ı sorumlu bulduğu öne sürülmüştü. O iddia artık kesinleşti. Rapora göre Kaşıkçı’nın başına ne geldiyse olup bitenlerde Muhammed Bin Selman’ın parmağı var.

O rapor ABD Başkanı Trump’a da sunuldu.

ABD istihbarat raporunda Kaşıkçı’nın pasaport kayıtları, arkadaşlarıyla yaptığı yazışmalar ve sosyal medya hesaplarına bakılmış. Elde edilen verilerin olayda Muhammed Bin Selman’ın rolü olduğunu ispatlamaya yeterli bulunmuş.

Kaşıkçı olayında bir de İsrail-BAE ayrıntısı var.

Cemal Kaşıkçı’nın Kanada’da yaşayan Suudi vatandaşı arkadaşı Ömer Abdülaziz’in ifadeleri de ilginç.

Abdülaziz, Kaşıkçı ile kendisinin bir süredir Muhammed Bin Selman’ın adamları tarafından tehdit edildiğini söylüyor.

Tehditlere dair ses kayıtları da elindeymiş ve bunları Washington Post ile paylaşmış.

Peki Kaşıkçı neden ve kim tarafından tehdit edildi?

Tehdidi yapan Muhammed Bin Selman’ın medya danışması Suudi el Kahtani.

Tehdidin gerekçesi de Kaşıkçı’nın MBS’ye karşı bir twitter ordusu kurma planı.

KAŞIKÇI MBS KARŞITI PLAN YAPMIŞ

Kaşıkçı Kanada’daki arkadaşı Ömer Abdülaziz ile MBS’ye yönelik twitter üzerinden muhalif bir çalışma başlatmayı planlıyor. Kaşıkçı ile arkadaşı Ömer Abdülaziz arasında bu konuda sosyal medya hesapları üzerinden yazışmalar yapılıyor.

İşte o yazışmalar Muhammed Bin Selman’ın eline geçiyor.

Peki Kaşıkçı’nın twitter planını deşifre eden kim?



Kaşıkçı ile arkadaşının planla ilgili yazışmalarını tespit eden MBS’nin medya danışmanı Kahtani.

Ama bu iş için Kahtani’ye yardımcı olan birileri daha var.

KAŞIKÇI’NIN PLANINI İSRAİL DEŞİFRE ETMİŞ

İşte bu aşamada karşımıza İsrail çıkıyor.



Gazeteci Yusuf Özhan’ın bir süredir takip ettiği sürece göre Suudi Arabistan, İsrailli IntuView adlı yazılım şirketiyle anlaşıyor. İsrailli şirket sosyal medyada MBS karşıtı yazılıp, çizilen ne varsa MBS’nin medya danışmanı Kahtani’ye bildiriyor.

İsrailli yazılım şirketleri bu konuda sadece Muhammed bin Selman’a değil onun en büyük destekçisi olan BAE’ye de yardımcı oluyor. Tabi milyonlarca dolar karşılığında.

Yusuf Özhan daha önce de bir başka İsrailli siber güvenlik şirketi NSO’nun BAE’ye benzer yazılımları verdiğini ve BAE’nin yazılımlarla Katar’a yönelik internet üzerinden siber saldırı gerçekleştirdiğini ortaya çıkarmıştı.

Mesele şimdi biraz daha anlaşılır hale gelmiş oluyor.

Cemal Kaşıkçı Muhammed Bin Selman’a yönelik twitter üzerinden muhalif bir kampanya hazırlığı yaparken planları İsrail tarafından deşifre ediliyor. MBS, Cemal Kaşıkçı’nın kendisi hakkında söylediği her şeyden haberdar oluyor.



Burada merak edilen tek şey ise Kaşıkçı’nın MBS’yi bu kadar öfkelendirecek boyutta neler bilip, planladığı ve neler konuştuğu.

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