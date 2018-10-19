Samsun'da üretilen yerli telefon dünyaya satılacak



Reeder Yönetim Kurulu Üyesi Maggiu Fu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektöre 2009 yılında e-kitap okuyucu ile giriş yaptıklarını söyledi.

Tablette Reeder'ın Türkiye'de önemli bir yerde olduğuna işaret eden Fu, "Şimdi önceliğimizi cep telefonuna verdik. Bu yönde çalışıyoruz. Bu yüzden Samsun'da fabrika yatırımı yaptık. Şirkette 20 farklı model var. Burada ilk üretim için tuşlu telefon F1 üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Reeder'ın üstün teknoloji ürünler de geliştirdiğini ancak Samsun'daki fabrikada çalışanların eğitimi için basit telefon üretmeye başladıklarını anlatan Fu, "Bu yüzden F1 telefon modeli üzerinde çalışıyoruz. Tuşlu telefonlar çok talep görüyor. Hedef müşteri kitlemiz yaşlı ve çocuklar ama şirketlerden de çok talep geliyor. Şirketler, çalışanları için bu tip telefonları tercih ediyor. Telefonun şarjı bir hafta 10 güne kadar çıkıyor. Akıllı telefonlara göre basit ve kolay kullanılıyor." diye konuştu.

F1 model telefonda kamera, bluetooth, Mp3-Mp4, görüşme kaydedici, 16 gigabytalık mikro SD desteği, GPRS gibi özellikler bulunduğuna dikkati çeken Fu, "Reeder F1 modelimizden sonra dokunmatik ve daha üstün teknolojili modeller geliştireceğiz. Bu üründen ilk etapta 6 bin üreteceğiz. Daha sonra üretimi 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İç pazar ile Romanya, Afrika, Dubai'de satışa sunacağız." ifadesini kullandı.

Fu, BTK'nin onayının ardından piyasaya sürmeye hazırlandıkları F1 modelinde ana kartın Samsun'da üretildiğini, yerlilik oranının yüzde 60'ın üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.