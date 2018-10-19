Almanya'da Türk restoranını kundakladılar!

Chemnitz polisi tarafından yapılan açıklamada, bir Türk restoranında saat 02.20'de yangın çıktığı belirtildi.

Patlama sesi ve dumandan dolayı çevredeki insanların uyandığı ifade edilen açıklamada, restoranın önünde görülen 3 kişinin olay yerinden bir araçla kaçtığı kaydedildi.

Açıklamada, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığına yer verildi. Restoranın üzerindeki dairelerde oturan 17 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilrken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

BENZİN DÖKÜP KAÇMIŞLAR

Restoranın sahibi Mehmet Ali Tulasoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restoranın kapalı olduğu sırada saat 02.10 civarında içeride bir patlama gibi bir gürültü meydana geldiğini ve yangın çıktığını belirterek, "Bunu üzerine bizim komşu dışarı bakıyor. 3 kişi hızlı bir şekilde restorandan çıkıyor ve bir arabaya binip kaçıyorlar." dedi.

Polisin olay yerinde araştırma yaptığını anlatan Tulasoğlu, "Restoranın içine girilmiş, benzin dökülmüş ve yakılmış. Yerde benzin izleri var. Restoranda o saatte kimse yoktu, kapalıydık." diye konuştu.

BİR HAFTA ÖNCE BİR İRANLIYA SALDIRMIŞLAR

Bölgede 24 yıldan beri yaşadığını, 1,5 yıldır da bu restoranı işlettiğini ifade eden Tulasoğlu, her şeyin yandığını söyledi.

Tulasoğlu, birkaç hafta önce aynı çevrede bir İranlının 3 kişi tarafından dövüldüğünü anımsatarak, görgü tanıklarına göre restorana saldıran kişilerle İranlıya saldıranların birbirine benzediğini kaydetti.

CHEMNİTZ GÖSTERİLERİ

Chemnitz'te 25 Ağustos'ta yaşanan, farklı milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 35 yaşındaki bir Alman öldürülmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Bunun üzerine kentte aşırı sağcılar sokağa çıkarak göçmen ve mültecileri kovalamıştı.

Öldürülen kişiyi anmak için "Pro Chemnitz" oluşumunun düzenlediği bir gösteride çıkan olaylarda 2'si polis 20 kişi yaralanmış, "Hitler selamı" vermekten dolayı 10 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kentte daha sonra günlerce gösteriler yapılmış, bu arada bir Yahudiye ait restorana da saldırı düzenlenmişti.