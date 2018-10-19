19 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 12:55İkindi 15:55Akşam 18:26Yatsı 19:45
    • 33°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 96.743 -0.73
  • Altın: 222,213 0.18
  • Dolar: 5,6161 -0.16
  • Euro: 6,4405 -0.19

Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı daha!

»
Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı daha!
Fenerbahçe zorlu günleri geride bırakmak için hamleler yaparken, iki futbolcunun daha kadro dışı kaldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı daha! Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı daha! Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı daha!

Fenerbahçe zorlu bir süreçten geçerken, Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kado dışı kalması şok etkisi yaratırken, sarı-lacivertli takımda yeni gelişmelerin olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Feridun Niğdelioğlu, sarı-lacivertli takımda iki futbolcunun daha kadro dışı bırakıldığını öne sürdü. 

 

Sarı-lacivertli takımla ilgili bu iddiayı ortaya atan Niğdelioğlu, "Uygar Mert Zeybek ve Serhat Kot kadro dışı kalmış" ifadelerini kullandı.

Bu iddianın gerçek olması halinde Ozan Tufan, Volkan Demirel, Dirar, Aatif'ın ardından iki genç ismin de kadro dışı kalmasıyla sayı 6'ya yükselecek. Ancak sarı-lacivertli kulüpten iki yeni kadro dışı kararıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı daha!Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı daha!Fenerbahçe zorlu günleri geride bırakmak için hamleler yaparken, iki futbolcunun daha kadro dışı kaldığı öne sürüldü.
Taha Akgül unvanını almak istiyorTaha Akgül unvanını almak istiyorMilli güreşçi Taha Akgül, "son dünya şampiyonu" unvanını geri almayı hedefliyor.
İşte bedelli askerliğe başvuran futbolcu sayısıİşte bedelli askerliğe başvuran futbolcu sayısıTürkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, bedelli askerlik için 846 profesyonel futbolcunun başvurduğunu açıkladı.
Ön yargılarını yıktı şampiyonluk yaşadıÖn yargılarını yıktı şampiyonluk yaşadıAmpute Futbol Milli Takımı'nın en genç oyuncusu Kemal Güleş, futbola ön yargıyla başladığını ancak teknik direktörlerin teşvikiyle mutlu bir şekilde kariyerini devam ettirdiğini söyledi.
Darüşşafaka, CSKA Moskova'ya direnemediDarüşşafaka, CSKA Moskova'ya direnemediBasketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 79-75 mağlup oldu.
Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haberGalatasaray'a Onyekuru'dan kötü haberGalatasaray, Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
  • Eski basketbolcu Zaza Enden tutuklandı19 Ekim 2018 Cuma 07:12
  • UEFA men cezasını resmen açıkladı!18 Ekim 2018 Perşembe 13:17
  • Boş kağıda imza atmıştı! İşte Terim'in dev ücreti18 Ekim 2018 Perşembe 11:10
  • İşte Süper Lig'de 9. hafta hakemleri18 Ekim 2018 Perşembe 11:05
  • Phillip Cocu'dan Tolga Ciğerci kararı18 Ekim 2018 Perşembe 11:04
  • Süper Lig'in 9. haftanın perdesi açılıyor18 Ekim 2018 Perşembe 10:51
  • Brezilya Kupası'nın sahibi belli oldu!18 Ekim 2018 Perşembe 10:50
  • Fatih Terim 30 saniyede imzayı attı!18 Ekim 2018 Perşembe 10:02
  • Benzia'nın neden yedek kaldığı belli oldu!18 Ekim 2018 Perşembe 09:45
  • Yüzleşme zamanı! Ali Koç ve Volkan Demirel...18 Ekim 2018 Perşembe 09:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri