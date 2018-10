Erdoğan açıkladı: Öncelikli hedef eğitim!

Yeni dönemde öncelikli hedefinin eğitimde içerik ve sistem olarak Türkiye'yi ileriye taşıyacak bir seviyeye ulaşmak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meseleyi çözmeden diğer hiçbir konuda istediğimiz sonuçlara ulaşamayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan,Yeni dönemde öncelikli hedefinin eğitimde içerik ve sistem olarak Türkiye'yi ileriye taşıyacak bir seviyeye ulaşmak olduğunu belirterek, "Dün gece Milli Eğitim Bakanımızla uzun uzadıya eğitim öğretimde neler yapacağız, ne gibi adımlar atacağız, değişim neler olacak? Bunlar üzerinde konuştuk. Tabi bakanımızın anlattıklarını dinledikçe umudum daha da arttı. Önümüzdeki kısa zaman içerisinde atacağımız adımlarla, yeni bir çıkış, diriliş gerçekleşecektir diye düşünüyorum. İçerik ve sistem konusunda hala sıkıntılarımız var." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Son günlerde her biri kendi alanlarındaki birikimleri, başarıları, eserleriyle gençlerimize örnek olan 3 önemli kayıp yaşadık. Bunlardan biri fotoğraf sanatçısı Ara Güler'dir. Dünyanın son yarım asrına damga vurmuş, tüm önemli liderlerle foto röportajlar gerçekleştirmiş, objektifiyle tarihi tanıklık etmiş bu büyük ustayı tazimle yad ediyorum. Kendisi ve objektifiyle ailece, ayrıca şahsen tanışma imkanı bulduğumuz bu büyük usta son nefesine kadar ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmiştir.



DEMEK Kİ BİR ŞEYLERİ UNUTTUK, KAYBETTİK



Her zaman ifade ettiğim gibi başarı hangi işi yaptığınızla değil işi nasıl yaptığınızla ilgilidir. Türkiye devletiyle milletiyle kurumlarıyla kadim bir devlete ve millete sahibiz. Her alanda kökleri derinlere inen kurumlara sahibiz. Bugün en büyük 500 üniversitesi arasında esemesi okunmuyor. Demek ki bir şeyleri unuttuk bir şeyleri kaybettik. Yitik kaybedildiği yerde bulunur. Cevher bu topraklarda saklı. O zaman sorunun çözümünü de burada arayacağız. Eğitimde arzu ettiğimiz neticeleri elde ettiğimizi söyleyemiyorum.. İnşallah önümüzdeki kısa zaman içerisinde atacağımız adımlarla yeni bir çıkış yeni bir diriliş gerçekleştireceğiz. Hedefimiz eğitimi hem içerik hem sistem olarak Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak seviyeye çıkarmaktır.



DÜN GECE BAKANIMIZLA DA KONUŞTUK...

Dün gece Milli Eğitim Bakanımızla uzun uzadıya eğitim öğretimde neler yapacağız, ne gibi adımlar atacağız, değişim neler olacak? Bunlar üzerinde konuştuk. Tabi bakanımızın anlattıklarını dinledikçe umudum daha da arttı. Önümüzdeki kısa zaman içerisinde atacağımız adımlarla, yeni bir çıkış, diriliş gerçekleşecektir diye düşünüyorum. İçerik ve sistem konusunda hala sıkıntılarımız var.

'YENİ DÖNEMDE ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ EĞİTİM'

İnşallah yeni dönemde öncelikle hedefimiz eğitimi hem içerik, hem sistem olarak Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak bir seviyeye çıkartmaktır. Aileden başlayıp üniversiteye, oradan iş hayatına kadar uzanan tüm alanlarda eğitime bakışımızı ve uygulamamızı ülkemizin ihtiyaçlarına göre değiştireceğiz. Bu meseleyi çözmeden diğer hiçbir konuda istediğimiz sonuçlara ulaşamayız.

'8 MİLYON ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİMİZ VAR, DEMEK Kİ ASLINDA BİZ İYİYİZ'

Kendi bireysel çekişmelerinin, ideolojik saplanmalarının ve kariyer hırslarının esiri kadrolarla üniversitelerin böyle hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir. Kısa bir süre önce malum Almanya’daydım. Almanya’da şansölye ile görüşürken üniversitelerinizde ne kadar öğrenci var diye sordum. Ve tabi kendisinden aldığım rakam enteresandı. Tüm akademi vesaire; 3 milyon civarında bir rakamdan bahsetti. Bizim ise şu anda 8 milyon üniversitelerimizde öğrencimiz var. demek ki biz aslında iyiyiz. Yani nitelik noktasında sıkıntılarımız olabilir ama bizim önümüz şu anda açık. 10 yıl sonra yapacağımız çalışmalarla ben inanıyorum ki, siz değerli hocalarımız sayesinde bu nesil çok daha güçlü ve farklı şekilde yetişecek ve biz yarışta o diğer ülkeleri de aşacağız. Aynı şekilde özel sektörümüzü çok zorlu bir süreç bekliyor. Organize sanayi bölgeleriyle okullarımızı iç içe getirmekte kararlıyız. Ve organize sanayi bölgelerinin içinde orada ağırlıklı ne varsa orada okulumuz da olacak. Ve teori-pratik buluşmasını buralarda sağlayacağız.

'ORDUMUZUN YÜZDE 65 İHTİYACINI KARŞILAR DURUMDAYIZ'



2002 sonunda göreve geldiğimizde enteresan olan şudur. Ordumuzun yüzde 20 ihtiyacını karşılar durumdaydık. Ama biz şu anda yüzde 65’e çıkarmış vaziyetteyiz. Ve artık bugüne kadar kapılarına gidip alamadığımız bir çok savunmaya veya taarruza yönelik ihtiyaçlarımızda söyledikleri şu “kongreden izin çıkmıyor” ama şimdi o izin çıkmıyor dediklerini… Biz bunları üretir hale geldik.

'ELLERİNİ OVUŞTURANLAR HÜSRANA UĞRADI'

Daha düne kadar ancak 10 yılda 20 yılda bir kez büyük yatırımlara imza atılırken, şimdi dünyanın en önemli 10 yatırımından 6’sına aynı anda ev sahipliği yapıyoruz. Son günlerde malum döviz kuru biraz yükseldi. Faizler aynı şekilde biraz arttı, enflasyon kıpırdadı diye birileri ellerini ovuşturmaya başladı. Yine hedeflerimize kilitlendik, gereken tedbirleri alıp yolumuza devam ettik. Biz sağlam durunca, ellerini ovuşturanlar da hüsrana uğradı. İşte bugün açılışını yapacağımız tesis örneği gibi, cari açığı ortadan kaldırmaya yönelik adımları da birer birer atıyoruz. Türkiye bölgenin yükselen yıldızı olarak gelişmesine, büyümesine devam edecektir.