19 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
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Eminönü'nde kurşun sesleri! Ortalık karıştı

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Eminönü'nde kurşun sesleri! Ortalık karıştı
Eminönü'nde hareketli dakikalar. Eminönü'nde bir şahıs çevreye 7-8 el ateş açtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Eminönü'nde kurşun sesleri! Ortalık karıştı Eminönü'nde kurşun sesleri! Ortalık karıştı Eminönü'nde kurşun sesleri! Ortalık karıştı

Eminönü'nde hareketli dakikalar. Eminönü'nde bir şahıs çevreye 7-8 el ateş açtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda bir kişinin yaralandığı belirtildi.

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Eminönü'nde kurşun sesleri! Ortalık karıştıEminönü'nde kurşun sesleri! Ortalık karıştıEminönü'nde hareketli dakikalar. Eminönü'nde bir şahıs çevreye 7-8 el ateş açtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda bir kişinin yaralandığı belirtildi.
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