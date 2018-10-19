Türk Silahlı Kuvvetlerince terörle mücadele harekatı kapsamında son bir haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
19 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
- “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
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PKK'ya ağır darbe! 33 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince terörle mücadele harekatı kapsamında son bir haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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