20 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:49Güneş 07:14Öğle 12:55İkindi 15:54Akşam 18:24Yatsı 19:44
    • 22°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 96.455 -1.03
  • Altın: 222,078 0.12
  • Dolar: 5,6626 0.67
  • Euro: 6,5275 1.16

Milli atlet soyunma odasında ölü bulundu!

»
Milli atlet soyunma odasında ölü bulundu!
Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi, görme engelli milli atlet Gurbet Damar (23), okulun tesislerindeki soyunma odasında, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.
Milli atlet soyunma odasında ölü bulundu! Milli atlet soyunma odasında ölü bulundu! Milli atlet soyunma odasında ölü bulundu!

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi, görme engelli milli atlet Gurbet Damar, bugün antrenman yapmak için fakültenin atletizm tesislerine gitti. Arkadaşları, piste gelmeyen Gurbet Damar'ı merak edip saat 13.30 sıralarında soyunma odasına baktı. Soyunma odasına giren arkadaşları, Damar'ı kanlar içerisinde yerde yatarken görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Gurbet Damar kurtarılamadı.

Polisin yaptığı ilk incelemede, yanında tabanca bulunan Damar'ın göğsünün sol alt kısmında kurşun izi olduğu belirlendi. Gurbet Damar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, Damar'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

ULUSLARARASI ŞAMPİYONAYA KATILMIŞTI

Ölümüyle ailesini ve yakınlarını yasa boğan Gurbet Damar, Almanya'nın Berlin kentinde 3-4 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na katılmıştı. Damar, kadınlar kategorisinde 1500 metrede birinci, 400 metrede ise ikinci olmuştu.

HAYALİ, AİLESİNE EV ALMAKTI

Milli atlet Gurbet Damar, daha önce bir haber sitesine verdiği röportajda, en büyük hayalinin şampiyonalarda kazandığı para ile ailesine ev almak olduğunu söylemişti. Damar, 2 gözünün de yüzde 85 oranında görmediğini, kalan yüzde 15'lik ışığın kendisine yettiğini ifade etmişti. Eğitim hayatının sıkıntılı geçtiğini belirten Gurbet Damar, Diyarbakır'da daha önce görme engelliler okulu bulunmadığını belirterek, şunları söylemişti:

"Diyarbakır'da okul açıldıktan sonra çok geç başladım. Ama çok başarı gösterdim, iki defa sınıf atlattılar. 2009 yılında gözlerimden dolayı Görme Engelliler Spor Kulübü'ne gittim. Bana dediler ki, 'Ankara'ya gidiyoruz yarışlar için, koşmak ister misin?' Gittim Ankara'ya, hiç koşmamışım, antrenmanım yok ve güçsüzüm. Çıktım piste ve koştum. 100 metre ve 200 metrede Türkiye ikincisi oldum. Çok şaşırdılar, 'Sende iş var' dediler. 2011 yılında Dubai'de yapılan Dünya Görme Engelliler Atletizm Yarışması'nda hazırlık aşamasında iyi beslendiğim için güçlü çıktım piste ve 100 metreyi 14 saniyede koşarak birinci oldum. Dünya rekoru 13 saniyeydi."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kaşıkçı olayında 45 tanık varKaşıkçı olayında 45 tanık varİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli 20 Türk personel ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağırdı.
Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsoloslukta öldürüldüğünü resmi olarak açıklamasından sonra dünyada ve Türkiye’de binlerce insan tek bir soruya kilitlendi: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
Erdoğan Kral Selman'la görüştü!Erdoğan Kral Selman'la görüştü!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü.
Hadsiz CHP'li Ezan'a dil uzattı!Hadsiz CHP'li Ezan'a dil uzattı!Danıştay'ın öğrenci andı kararı sonrası tartışmalar sürerken, CHP'li Ömer Faruk Eminağaoğlu, haddi aşan bir çıkış yaparak, Türkçe ezan ve Türkçe ibadeti de istediklerini söyledi.
Türkiye'deki en büyük yatırım açıldıTürkiye'deki en büyük yatırım açıldıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılım sağladığı SOCAR Star Rafinerisi hizmete açıldı.
Milli atlet soyunma odasında ölü bulundu!Milli atlet soyunma odasında ölü bulundu!Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi, görme engelli milli atlet Gurbet Damar (23), okulun tesislerindeki soyunma odasında, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.
  • AK Parti'den kritik yerel seçim açıklaması19 Ekim 2018 Cuma 15:52
  • PKK'ya ağır darbe! 33 terörist öldürüldü19 Ekim 2018 Cuma 15:09
  • Eminönü'nde kurşun sesleri! Ortalık karıştı19 Ekim 2018 Cuma 15:08
  • Erdoğan açıkladı: Öncelikli hedef eğitim!19 Ekim 2018 Cuma 13:39
  • Türkiye'den son dakika 'Kaşıkçı' açıklaması19 Ekim 2018 Cuma 13:38
  • MEB'den kritik açıklama: Karar kesin değil!19 Ekim 2018 Cuma 12:29
  • Samsun'da üretilen yerli telefon dünyaya satılacak19 Ekim 2018 Cuma 12:13
  • Kaşıkçı'yı bu yüzden mi ortadan kaldırdılar!19 Ekim 2018 Cuma 12:12
  • 4 lider İstanbul'da buluşacak!19 Ekim 2018 Cuma 11:48
  • PKK'ya yardım eden muhtarla ilgili yeni gelişme19 Ekim 2018 Cuma 11:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri