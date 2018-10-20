20 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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Türkiye'deki en büyük yatırım açıldı

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Türkiye'deki en büyük yatırım açıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılım sağladığı SOCAR Star Rafinerisi hizmete açıldı.
Türkiye'deki en büyük yatırım açıldı Türkiye'deki en büyük yatırım açıldı Türkiye'deki en büyük yatırım açıldı

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan STAR Rafinerisi hizmete açıldı. 6.3 milyar dolarlık dev yatırımın kurdelasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kesti. Türkiye'nin yeni yıldızı STAR Rafineri Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayıp cari açığı 1.5 milyar dolar azaltacak. Star Rafineri, Türkiye'nin ilk stratejik teşvik belgesini alan yatırım olma özelliğini taşıyor. Rafineride 3 bin mühendis ve 19 bin 500 personel görev yapacak.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rafinerinin son 30 yılın en büyük reel sektör yatırımı olduğunu belirterek "Bu rafine Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

 

Sözlerimin başında Azerbaycan'ın 18 Ekim bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. Sovyetler Birliği'nin dağılması ardından bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan 27. yılını geride bıraktı. Bizim son devletimiz oluşu gibi kardeşlerimizin de en genç devletidir. Bakü'nün kurtuluşunun 100. yılı için oradaydım. Heyecanla gururla izledim. Türk ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz geçmişte omuz omuza çarpıştığı gibi omuz omuza yürüdü. 

Bugün Star Rafinerisi'nin açılışı ile Azerbaycan'la ilişkilerimizi sadece hamaset ve siyaset boyutunda bırakmadan ekonomik boyutunu da güçlendiriyoruz. Dünyaya örnek teşkil eden ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. Bölgesel ve küresel etkisi olan TANAP'ı da projelerimize ekledik. Bugün açılışını yaptığımız Star Rafinerisi ile bir adım daha atıyoruz. Dünyanın ticaret savaşları ve krizlerle sarsıldığı dönemde birer birer açılış yaptığımız projelerle ülkelerimizin ortak hedeflerine yaklaştırdığını düşünüyorum. 6.3 milyar dolarlık bir yatırım. 

SON 30 YILIN EN BÜYÜK YATIRIMI

Tüm bunları ele alınca 11 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. 2008'den beri enerji alanında ülkemizde imzalar atan Azerbaycanlı şirket SOCAR bu yatırımla yeni enerji yatırımını kazandırmıştır. Star Rafinerisi Avrupa, Ortadaoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde en büyüğüdür. Böyle bir yatırımda bizim üzerimize düşen görev de şu sadece Bakanlık'ta işlemler ve teşviklerden istifade etmiş olacak. Bu rafine Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde 1.5 milyar dolar tasarruf edilmesi planlanıyor. Yılda 10 milyon ton ham petrol işleme ve 1.6 milyon depolama kapasitesine sahip. Türkiye olarak dayatmalara karşı cevabımızı diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz. Şu anda açılışını yaptığımız tesis bu kazançlı işbirliğinin örneğidir. Son 30 yıldır gerçekleştirilen en büyük reel sektör yatırımı. 

DUR DENİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin hala işgal altında olması kabul edilir durum değildir. Ülkemizin ve Azerbaycan'ın sorunun çözümü için yaptığı girişimlere uluslararası toplum sessiz kalamaz. Bu sessizliklerin bedelini varlıklarını çürüterek ödüyor. İçi boş uluslararası sistemin toplum anlamında değeri kalmaz. Dur denilmesini bekliyoruz. Refaha yönelik kurallar uygulanmazsa kimse geleceğine bakamaz. Biz her hal ve şart altında ortak mücadeleye biz devam edeceğiz. 

PROJE TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİDİR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, STAR Rafinerisi'nin açılış töreninde konuştu. Aliyev şu açıklamaları yaptı:

"Aziz dostlar bugün Türkiye - Azerbaycan kardeşlik gününde çok güzel gündür. Burada Star’ın temelini kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’la koyduk. Hedeflere uğurla ulaşıyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinin ana sebebi Türkiye ve Azerbaycan dostluğu ve kardeşliğidir. Bunların temelinde güçlü siyasi irade var. Esas sebebi Türkiye Azerbaycan dostluğu ve kardeşliğidir. Ben bundan çok memnunum. Bu benim 3. seferimdir. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan iki kez gelmiştir. Çünkü biz asırlar boyu birlikte yaşadık. Geçen ay Bakü’de kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’la Azerbaycan’ın 100. yılı için bulunduk."

SPEKÜLATİF ATAKLARI GERİDE BIRAKTIK

Açılış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şunları söyledi: 

"Bu tesise çok büyük önem veriyorduk. Bu büyük proje sağlayacağı istihdamdan değil dışa bağlılığı azaltmasına yönelik katkıdan dolayı önemli. Ticaret savaşları çıkarmaktan rekabetçilikten güçlü işbirliklerinden geçtiğini ortaya koyuyor. Bu kardeşliği Türkiye ve Azerbaycan olarak inşallah koruyacağız ve en güçlü bir şekilde çocuklarımıza ve torunlarımıza taşıyacağız. Son dönemde spekülatif atakları geride bıraktık. Sadece son bir ayı aşkın sürede Makro-Ekonomide dünyada en iyi performansın başında geliyoruz. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. YEP kapsamında yatırımlarımızı ithal ana maddelerin yerleştirilmesi, cari açığın azalmasına katkı sağlayacak projelere yöneleceğiz"

TARİH BOYUNCA DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki gücümüzü kardeşlikle büyüteceğiz. TANAP hem ülkemizin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor. Türkiye ekonomisine duyulan güven bugün SOCAR'ın yatırımıyla bir kez daha kanıtlandı. Yarınlara daha büyük umutlarla kucaklayacağız. Türkiye Azerbaycan ilişkisi tarih boyunca dünyaya örnek olmuştur"

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