20 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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Galatasaray ağır yaralı!

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Galatasaray ağır yaralı!
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray ağır yaralı! Galatasaray ağır yaralı! Galatasaray ağır yaralı!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Bursaspor karşılaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bursaspor'un golü 63. dakikada Aytaç Kara'dan gelirken Galatasaray'ın golü 77. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi.

Galatasaray'ın ligdeki 16 maçlık iç saha galibiyet serisi sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray 19 puanla liderliğini sürdürdü. Bursaspor 9 puanla 12. sırada yer aldı.

Ligin 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken Bursaspor sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

GALATASARAY'DA SAKATLIK KRİZİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısında 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmak zorunda kaldı. İlk olarak 20'nci dakikada sakatlanan Serdar Aziz kendisini yere bıraktı ve bu oyuncunun yerine Maicon oyuna girdi. Daha sonra 21'inci dakikada Sofiane Feghouli, bir süre kendisini denemesine rağmen oyuna devam edemedi ve yerini Eren Derdiyok'a bıraktı. Son olarak ise 40'ıncı dakikada Fernando sakatlık geçirdi. Brezilyalı oyuncu meşin yuvarlağı taca gönderdi ve saha kenarına gelerek oyuna devam edemeyeceğini söyledi. 42'nci dakikada Selçuk İnan, Fernando'nun yerine oyuna girdi. Böylelikle Fatih Terim, henüz 42'nci dakikada 3 değişiklik hakkını da kullanmak zorunda kalmış oldu.



GALATASARAY 1-1 BURSASPOR

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz (Dk. 20 Maicon), Ömer Bayram, Fernando (Dk. 42 Selçuk İnan), Badou N'diaye, Sofiane Feghouli (Dk. 21 Eren Derdiyok), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş

BURSASPOR: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Stephane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun (Dk. 82 Bogdan Stancu), Burak Kapacak (Dk. 74 Ramazan Keskin), Yusuf Erdoğan (Dk. 58 Allano Lima), Diafra Sakho

GOLLER: Dk. 77 Eren Derdiyok (Galatasaray) - Dk. 62 Aytaç Kara (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Ozan Kabak (Galatasaray) - Diafra Sakho, Tunay Torun, Umut Meraş, Ramazan Keskin, Allano Lima (Bursaspor)


MAÇTAN DAKİKALAR

28'inci dakikada gelişen Bursaspor atağında Badji'nin pasında topla buluşan Sakho ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak auta gitti.

44'üncü dakikada Bursaspor tehlikeli geldi. Sağ taraftan Yusuf ile kullanılan köşe vuruşunda Chedjou ön direkte kafa vuruşunu yaptı ancak ağlara giden topu arka direkte bulunan Mariano son anda çizgiden çıkarttı.

57'nci dakikada Sinan'ın pasında Belhanda ceza sahası içerisinde topla buluştu. Belhanda'nın altıpasa çevirdiği topa Ömer'in vuruşu üstten dışarı çıktı.

61'inci dakikada Bursaspor penaltı kazandı. Lima, takım arkadaşının pasında bir süre topu sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncu vuruşu yaptığı sırada Ozan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

62'nci dakikadaki penaltı vuruşunda topun başına geçen Aytaç'ın vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kurtardı. Seken top tekrar Aytaç'ın önüne geldi ve bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

65'inci dakikada Eren'in ceza sahasına girerken yaptığı vuruş yandan az farkla dışarı çıktı.

69'uncu dakikada Burak'ın ara pasında Tunay sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.

77'nci dakikada Belhanda sağ kanatta topla buluştu ve rakibinden sıyrılarak topu ceza sahası içerisine ortaladı. Eren'in kafa vuruşu ağları sarstı: 1-1.

79'uncu dakikada Belhanda'nın pasında Rodrigues topla buluştu. Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

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