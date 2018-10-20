Hadsiz CHP'li Ezan'a dil uzattı!

Danıştay'ın ilköğretim okullarında okutulan Öğenci Andı'yla ilgili yürütmeyi durdurma kararı tepkilere neden olurken, Eski Cumhuriyet Savcısı ve CHP Üyesi Ömer Faruk Eminağaoğlu skandal bir tweet attı.
Twitter'daki mesajında "Andımız"ın yazarı Reşit Galip'in, Türkçe ezanın da mimarı olduğunu hatırlatan Eminağaoğlu, Türkçe ibadeti ve Türkçe ezanı da beklediklerini söyledi.
Eminağaoğlu, attığı tweette şu skandal ifadeleri kullandı:
"1932 yılında Milli Eğitim Bakanı olan, 1933 yılında Andımız'ı yazan Reşit Galip, ezanı da Türkçeleştiren kişidir. Andımız'a kavuşmuşken elbette hiç kuşkusuz ki, "bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da... diyelim"
Ezanı Türkçeleştiren Dr. Reşit Galip