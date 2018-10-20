20 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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Trump: Prens Selman'la görüşeceğim!

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ABD Başkanı Donald Trump "Kaşıkçı'nın başına gelenler kabul edilemez. Prens Selman ile görüşeceğim." ifadesini kullandı.
Trump: Prens Selman'la görüşeceğim!
Trump: Prens Selman'la görüşeceğim! Trump: Prens Selman'la görüşeceğim! Trump: Prens Selman'la görüşeceğim!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal  Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında, "Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda  Kongre ile birlikte çalışacağız." açıklamasını yaptı. 

ABD'nin Arizona eyaletinde Kaşıkçı hakkında basın mensuplarına  değerlendirmeler yapan ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın "Kaşıkçı'nın  ölümüyle" ilgili açıklamasının "güvenilir" olduğunu savundu.

Riyad yönetiminin açıklamasının "ilk büyük adım" olduğunu söyleyen  Trump, "Ancak kendi değerlendirmemiz henüz bitmedi. Şu anda (bir sonuca varmak - için) erken." dedi.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklaması için, "Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız." ifadelerini  kullanan Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile  görüştükten sonra kararlarını açıklayacaklarını anlattı.

Trump ayrıca, Riyad yönetiminin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili  yaptığı tutuklamaların "çok önemli olduğunu" belirtti.

SİLAH ANLAŞMASI YERİNE "BİR TÜR YAPTIRIM"

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki 110 milyar dolarlık silah  anlaşmasının akıbeti sorulan Trump, söz konusu anlaşmayı korumak istediğini vurguladı. Trump, onun yerine Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmanın "güvenilir" olup olmadığı  hakkındaki bir soruya ise Trump, "Bu sürece biz dahil olduk, Türkiye dahil oldu.  Bu korkunç bir şey ve gözden kaçan bir olay olmayacak." yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın  ölümüyle ilgili olarak, "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan  üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na  girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk  binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi  Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın  İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi  vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun  sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti

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