20 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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Tüm dünya bu iki ismi konuşuyor!

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluk binasında öldürülmesi olayı üzerine Ahmed Asiri ve Suud Kahtani başta olmak üzere üst düzey 5 kişiyi görevden aldırdı.
Tüm dünya bu iki ismi konuşuyor!
Tüm dünya bu iki ismi konuşuyor! Tüm dünya bu iki ismi konuşuyor! Tüm dünya bu iki ismi konuşuyor!

Bu kişiler arasında daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın  danışmanlığını yapan Suud Kahtani ve Yemen'de Husilere karşı meşru hükümeti desteklemek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğünü yürüten Ahmed Asiri isimleri öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral  Selman yayımladığı kararnameyle, Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden  yapılanması için Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık  komitesi kurulması talimatı verdi.

 

Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani ve Suudi  Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin görevine son  verildiği aktarılan kraliyet kararnamesinde, ayrıca Suudi Arabistan Genel  İstihbarat Başkan Yardımcısı Pilot Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat  Başkanlığını Koruma İdaresi Müdür Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan  Kaynaklarından Sorumlu Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif  eş-Şayi'nin görevden alındığı kaydedildi.

Kararnamede aynı zamanda Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya  hakkındaki soruşturmasının sürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan  vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı ancak söz konusu kişilerin kimlik  bilgilerine yer verilmedi.

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