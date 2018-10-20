Suudi Arabistan cinayeti kabul etti

Suudi başsavcısı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'ndaki bir münakaşa sırasında öldüğünü açıkladı.
İSTİHBARAT BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI
Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı.
18 SUUDİ TUTUKLANDI
Ayrıca 18 kişi tutuklandı ve en yetkili askeri personel görevden alındı.
"CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLÜMÜNDE PARMAĞI OLAN HERKESTEN HESAP SORULACAK"
Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyurdu.
BAKANLIK KOMİTESİ KURULACAK
Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.
Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için kurulacak bakanlık komitesinin başında Prens Muhammed bin Selman olacak.
Suudi Arabistan, Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu duyurdu.
ÜST DÜZEY 3 İSTİHBARATÇI GÖREVDEN ALINDI
Suudi Arabistan, üst düzey 3 istihbarat görevlisinin görevden alındığını açıkladı.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Suudi Arabistan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde Kaşıkçı soruşturmasında ortaya koyduğu üstün dayanışmayı değerli bulduğunu açıkladı.