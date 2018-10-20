20 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

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Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsoloslukta öldürüldüğünü resmi olarak açıklamasından sonra dünyada ve Türkiye’de binlerce insan tek bir soruya kilitlendi: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü resmen kabul eden Suudi Arabistan, merhum gazetecinin cesedinin ne yapıldığını ise açıklamadı. Reuters'e konuşan Suudi bir yetkili Cemal Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğunu bilmediklerini açıkladı.


KAŞIKÇI'NIN CESEDİ NEREDE
Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbetini açıklamaması sosyal medyanın da en fazla konuşulan konusu oldu. Çok sayıda kullanıcı yapılan resmi açıklama karşısında "Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede" sorusunu yönelten paylaşımlar yaptı. İngilizce olarak açılan #WhereIsTheBody etiketine binlerce tweet atıldı.

İKİ FARKLI AÇIKLAMA

Reuters, Suudi yetkililere göre Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerel bir işbirlikçiye teslim edildiğini iddia etti. Reuters'e konuşan bala başka bir Suudi bir yetkili ise cesede ne olduğunu bilmediklerini söyledi.

POLİS ORMANDA CESET ARADI

 

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın cesedinin ne yapıldığını açıklamaması hem uluslararası hem Türkiye medyasında çıkan iddiaları da güçlendirdi. Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin 3 saat içinde parçalanıp bir yere gömüldüğü yönündeki haberler üzerine İstanbul'da polis ekipleri Belgrad Ormanlarında arama yapmıştı. Güvenlik kaynakları, Kaşıkçı'ya ait ceset parçalarını bulabilmek için Yalova'daki bir çiftlik üzerinde yoğunlaşıldığı bilgisini de medya ile paylaşmıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesiyle ilişkili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını belirten Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini de duyurdu. Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı. Suudi Arabistan, üst düzey 3 istihbarat görevlisinin de görevden alındığını açıkladı.

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