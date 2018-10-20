20 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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Ölüme terk edilmişti! Korkunç iddia

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Bahçelievler’de uyuşturucu ve silahlar ortaya çıkmasın diye silahla vurulup ölüme terk edilen 14 yaşındaki Fatma Ç.’nin tutuklanan ablası Büşra Ç., ifadesinde 'O evde başka bir genci de öldürmüşler' dedi.
Ölüme terk edilmişti! Korkunç iddia
Ölüme terk edilmişti! Korkunç iddia Ölüme terk edilmişti! Korkunç iddia Ölüme terk edilmişti! Korkunç iddia

İstanbul Bahçelievler'de silahla vurulmasına rağmen evdeki uyuşturucu ve silahları ortadan kaldırmak için ambulans çağrılmayınca 45 dakika boyunca can çekişerek ölen Fatma Ç. (14) cinayeti sırrını koruyor. 


İKİNCİ CİNAYET İDDİASI

Kız kardeşinin ölümüne göz yumduğu iddia edilen Büşra Ç. (17) ifadesinde, aynı evde daha önce de bir cinayet işlendiğini iddia etti. Büşra Ç. kardeşi ağır yaralıyken komşu eve taşınan silahlarla ilgili olarak "İki ay önce Harun ve Kahraman K. isimli kişiler bir genç kızı hamile bıraktığı iddiasıyla İlhan isimli birini evde bulunan pompalı tüfeklerle öldürmüşler" dedi. 

'KARDEŞİMLE ARAMDA HUSUMET YOK'

Sabah Gazetesi'nden Osman Asiltürk'ün haberine göre; Arkadaşlarının "Kendi kendini vurması için kardeşini gaza getirdi" dediği Büşra Ç. ifadesinde iddiaları reddederek "Hepsi yalan. Benim kardeşimle aramda bir husumet yok. Onu öldürmem için veya gaza getirmem için de bir neden yok. Ben kimseye 'Kovanı saklayın, silahı temizleyin' tarzında cümle kurmadım. Tabanca bildiğim kadarıyla Burak A.'nın. Kardeşim kendini vurdu" diye konuştu.

Akıl almaz ölümün ardından Fatma Ç.'nin sevgilisi Yunus A., kardeşi Burak A. (16), arkadaşları E.T. (15), A.A. (16), abla Büşra Ç. ve iki komşu tutuklanmıştı.

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