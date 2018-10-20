20 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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Et fabrikasında skandal görüntü! İdrarlarını...

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Amerika'nın Virginia eyaletinde, ülkenin en büyük et üretim tesislerinden birinde çekilen görüntüler kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Görüntülerde bir çalışanın, üretim bandındaki etlerin üzerine idrarını yaptığı görülüyor.
Et fabrikasında skandal görüntü! İdrarlarını...
Et fabrikasında skandal görüntü! İdrarlarını... Et fabrikasında skandal görüntü! İdrarlarını... Et fabrikasında skandal görüntü! İdrarlarını...

ETLERİN ÜZERİNE İDRARINI YAPTI

ABD'de bir et üretim tesisinde kaydedilen görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde fabrika çalışanının etleri üretim bandına yerleştirdiği sırada, idrarını yapıp hiç bir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiği görülüyor.

Ülkenin en büyük domuz eti tesisi olan fabrikanın yönetimi, olayın ardından çalışanın işine son verildiği ve çalışanın idrarının bulaştığını tespit ettikleri tüm ürünleri imha ettiklerini söyledi. Olayayın kamuoyuna yansımasının ardından, müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.

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