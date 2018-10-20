Usta açıklamasında “Türk yetikliler, savcılık ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturmada bir takım delilere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklama yaptılar. Bütün delilleri ile açıklanacak yakında” ifadelerini kullandı.
20 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
- ABD güçleri camiyi vurdu!Transfer gerçeği ortaya çıktı! Ozan Tufan için...AK Parti’den 'Cemal Kaşıkçı' açıklamasıEt fabrikasında skandal görüntü! İdrarlarını...Taşıt alımları yarıya iniyorBakan duyurdu! Kasım'da açıklayacağızPKK'ya şafak operasyonu! Yakalandılarİki parmağını kaybedince bakın ne yaptıİstanbul için kritik yağış uyarısıÖlüme terk edilmişti! Korkunç iddia
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
- “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
İmsak 05:49 Güneş 07:14 Öğle 12:55 İkindi 15:54 Akşam 18:24 Yatsı 19:44
- 27°C Adana
- 21°C Adıyaman
- 14°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 18°C Amasya
- 14°C Ankara
- 25°C Antalya
- 21°C Artvin
- 19°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 96.455 -1.03
- Altın: 222,078 0.12
- Dolar: 5,6626 0.67
- Euro: 6,5275 1.16
AK Parti’den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması
AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Cemal Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili açıklama yaptı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Parti’den 'Cemal Kaşıkçı' açıklamasıAK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Cemal Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan duyurdu! Kasım'da açıklayacağızAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hem stratejik planı hem de yargı reformunu güncelliyoruz. Çalışmalarımızı kasım sonunda tüm Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz" dedi.
PKK'ya şafak operasyonu! Yakalandılarİstanbul, Kocaeli ve Gaziantep'de, terör örgütü PKK'ya yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda PKK adına eylem yapan 8 hücre üyesi yakalandı.
İki parmağını kaybedince bakın ne yaptıGeçirdiği iş kazası sonucu iki parmağını kaybeden mühendislik öğrencisi, yaptığı protez parmakla elini kullanabiliyor.
İstanbul için kritik yağış uyarısıMeteoroloji, İstanbul'da bugün sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...
- 'Ölüm' oyununu babası bozdu!
- Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı
- Nejat İşler uslanmıyor
- Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu
- O babaya uzaklaştırma
- Ölüm onu pencerede yakaladı!
- Kadın hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı
- Menajerini gasptan soruşturma başlatıldı
- İstanbul'da satırlı dehşet!
- Korkunç görüntü
- Meryem Uzerli, TL’ye geçti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.