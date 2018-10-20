20 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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Merkel'in Kaşıkçı olayındaki sessizliğinin nedeni!

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Demokrasinin savunucusu olduğunu sıklıkla dile getiren Almanya'nın Cemal Kaşıkçı olayındaki sessizliğinin sebebi belli oldu. Almanya'nın Suudi Arabistan’a bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 417 milyon euroluk silah sattığı bildirildi.
Merkel'in Kaşıkçı olayındaki sessizliğinin nedeni!
Merkel'in Kaşıkçı olayındaki sessizliğinin nedeni! Merkel'in Kaşıkçı olayındaki sessizliğinin nedeni! Merkel'in Kaşıkçı olayındaki sessizliğinin nedeni!

Yeşiller Partisi'nin soru önergesine Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan verilen yanıta göre, Almanya'nın silah satışında Suudi Arabistan, Cezayir'den sonra en çok silah satılan ikinci ülke oldu.

Almanya Cezayir'e yaklaşık 741,5 milyon euroluk satış yapılırken Suudi Arabistan'a 417 milyon euroluk silah satıldı.

 

Almanya geçen yıl Suudi Arabistan'a 249 milyon euroluk silah satışı yaparken, 2016'da bu satış 530 milyon euro değerindeydi. 

Suudi Arabistan'ın liderliğinde dokuz ülkenin bulunduğu koalisyon, 2015'ten bu yana Yemen'de Husiler ile savaşıyor. Dünyanın en ağır felaket olarak tanımlanan bu savaşın  sonucunda bölge halkı kıtlık ile mücadele etmek zorunda kaldı.

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