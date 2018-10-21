Fener kan kaybediyor!

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
İki takımın da pozisyon üretmekte güçlük çektiği düşük tempolu maçta Fenerbahçe, özellikle ikinci yarının ortalarında etkili oldu. Roberto Soldado çok önemli fırsatlar yakalamasına rağmen golle buluşamadı.
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin 74. dakikada kullandığı frikikte top direkten döndü.
Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 9, Sivasspor 10 puana yükseldi.
Sivasspor, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise perşembe günü Anderlecht'e konuk olduktan sonra pazar günü sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Braz, Bjarsmyr, Uğur Çiftçi, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 68 Torje), Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir (Dk. 77 Cyriac)
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı (Dk. 61 Isla), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ayew (Dk. 61 Mehmet Ekici - Dk. 78 Alper Potuk), Jailson, Eljif Elmas, İsmail Köybaşı, Frey, Soldado
Sarı kartlar: Dk. 19 Robinho, Dk. 90+3 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)