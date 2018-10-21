21 Ekim 2018 Pazar10 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
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S-400 için Rusya'dan kritik karar

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S-400 Hava savunma sisteminin yeni jenerasyonu olan 40N6 sisteminin Rus Savunma Bakanlığı tarafından resmi kabulleri tamamlandı. Yeni jenerasyon S-400 diğer versiyonlara göre yaklaşık 130 kilometre daha uzun menzillerde etkili olacak.
S-400 için Rusya'dan kritik karar
S-400 için Rusya'dan kritik karar S-400 için Rusya'dan kritik karar S-400 için Rusya'dan kritik karar

Yeni jenerasyon S-400'ün (40N6) önceki jenerasyonlara (9M96, 48N6 ve 48N6DM) göre en büyük farkı Hava hedefleri için 250 kilometre olan menzilin 380 kilometreye çıkartılması oldu. ayrıca yeni jenerasyon balistik füzeler için 10 metre ile 35 km arası irtifada 15 km menzile kadar etkili olabilir. Füzenin ortalama uçuş hızı 1,190 m/s. 

 
Ayrıca füze yeni arayıcı başlığı sayesinde yere dayalı radarların radyo görünürlüğünün sınırlarının ötesindeki uçakları yok edebiliyor.
 
ABD'nin en uzun mesafeli Patriot PAC-3 hava savunma sistemi  80ila 100 km'ye kadar bir mesafede çarpıcı hedeflere ulaşabiliyor.
 
Sistem sadece Rus ordusunun kullanımına verilecek ancak uluslararası olarak satışa sunulabilecek 40N6E ihracat versiyonuna sahip.

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