21 Ekim 2018 Pazar10 Safer 1440
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Anne vahşeti: 3 çocuğunun boğazını keserek öldürdü

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Adana'da Selma C., 1'i kız 3 çocuğunu boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Ardından bileklerini kesen kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.
Anne vahşeti: 3 çocuğunun boğazını keserek öldürdü
Anne vahşeti: 3 çocuğunun boğazını keserek öldürdü Anne vahşeti: 3 çocuğunun boğazını keserek öldürdü Anne vahşeti: 3 çocuğunun boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay, bugün öğlen saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını Selma C., çiftçi eşinin evde olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, isimleri açıklanmayan 10, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakladı. Ardından bileklerini kesen kadın, gürültüler üzerine eve gelen komşuları tarafından ağır yaralı olarak bulundu.


Çağrılan sağlık ekibi, boğazları bıçakla kesilen 1'i kız 3 çocuğun da olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı Selma C. ise Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

ÇOCUKLARINI NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcı, evde inceleme yaparken, kadının çocuklarını neden öldürdüğü araştırılıyor.

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