21 Ekim 2018 Pazar10 Safer 1440
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Sınırda insanlık dramı!

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Sınırda insanlık dramı!
ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Durdurun’ dediği Orta Amerikalı binlerce mülteci Guatemala'yı Meksika'ya bağlayan köprüde mahsur kaldı.
Sınırda insanlık dramı! Sınırda insanlık dramı! Sınırda insanlık dramı!

Orta Amerika’dan ABD’ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu konvoy, Meksika’nın Guatemala sınırına dayandı. Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala’yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, önceki geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmedi. Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Honduraslı göçmenlerden bazıları da sallarla Meksika tarafına geçmek için Suchiate Nehri’ne atladı. Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirdi. Bazı mülteciler “Açız” diye bağırırken üç çocuk annesi Alba Luz Giron Ramirez, “Gece oldu. Bırakın girelim” diye çağrıda bulundu. Honduras’ın San Pedro Sulo kentinden geldiğini belirterek suç çetelerinin erkek kardeşini öldürdüğünü, kendisini de tehdit ettiğini aktardı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, büyük bir göçmen grubunun “düzensiz biçimde Meksika topraklarına girmeye çalıştığını, federal polis birimlerine saldırdığını ve bazılarını yaraladığını” söyledi. Nieto, Meksika’nın topraklarına bu şekilde girilmesine izin vermeyeceğini vurguladı. 

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Guatemalalı mevkidaşı Jimmy Morales ile görüştüğünü ve Honduraslı sivil savunma personelinin göçmenlere yardım gönderilmesine izin istediğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde ülkesinin güney sınırlarındaki yasa dışı göçlere işaret ederek, “Eğer Meksika bu akını durduramazsa ordumuzu devreye sokacağım ve güney sınırlarımızı kapatacağım” açıklamasını yapmıştı. ABD Başkanı, Orta Amerika’dan gelen mülteci konvoyunu da işaret ederek Cumhuriyetçi seçmen tabanını hareketlendirmeye çalışıyor ve bunu ABD’ye yönelik tehditlerden biri olarak gösteriyor.

ŞİDDETTEN KAÇARKEN ŞİDDETE YAKALANDIK

SuchIate Nehri üzerinden geçen köprüde bebeğiyle mahsur kalanlardan 28 yaşındaki Marta Ornelas Cazares, “Şiddetten kaçıyoruz, buraya geliyoruz, bize vurmaya başlıyorlar” diyor. Arbedede iki çocuğunu kaybettiğini söyleyen genç kadın, “Ne olduğunu anlamıyorum, barışçıl bir şekilde geçeceğimizi sanmıştım, birden taşlar atılmaya başlandı, sonra göz yaşartıcı gaz” diye anlattı.

48 yaşındaki Marina Alvarado, ''Bir şey yemedik, askerler az önce su yolladı. Burada tutsak kaldık hayvan gibi. Lütfen kapıyı açın'' diye çağrıda bulundu. 30 yaşındaki Adolfo Rodriguez ise Honduras'taki yoksulluk ve şiddetten kaçtığını, iş bulup daha iyi bir hayat kurmak istediğini söyleyerek ''Belki Trump'ın yüreği yumuşar geçmemize izin verir'' dedi. 

DÜNYADA TÜRKİYE GİBİSİ YOK

Dünyaya yön veren bir ülkenin bu denli küçük bir göç dalgasına bile müsama göstermemesinin hiç bir savunulacak tarafı yokken, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin dünyada eşi benzeri olmayan bir ülke olduğu bir kez daha görülmüş oldu.

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