21 Ekim 2018 Pazar10 Safer 1440
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İran için kritik uyarı!

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İran için kritik uyarı!
İran Ez-Zehra Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Ragfer, ekonomik kriz yaşanan İran'da, halkın ayaklanmaya doğru gittiğini belirtti.
İran için kritik uyarı! İran için kritik uyarı! İran için kritik uyarı!

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İran Millet İradesi Partisi 9'uncu Kongresi'nde konuşan İran Ez-Zehra Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Ragfer, ekonomik krizin sebep olduğu sosyal sorunların halk ayaklanmasına dönüşmesi konusunda yetkilileri uyardı.

Ragfer, İran'da yaşanan sorunun "karar alma" mekanizmasından kaynaklandığını savunarak, söz konusu mekanizmada sermaye sahiplerinin etkili olduğuna dikkati çekti.

Baharnews haber sitesine göre, bu durumun fırsat eşitsizliğini de beraberinde getirdiğini belirten Ragfer, şunları söyledi:

"Fırsat eşitsizliği yoksulluğu artıran bir diğer faktör. Fakirlik güvenliğin belini kıran etken. Eğer toplumsal sınıflardan biri diğerine yem gibi bakıyorsa bu fırsat eşitsizliğindendir."

"TOPLUMSAL BİR FACİA KONUSUNDA UYARIYORUZ"

Krizden daha kötü bir durumun söz konusu olduğunu vurgulayan Ragfer, "Toplumsal bir facia konusunda uyarıyoruz. Döviz kuru hakkında hükümet ve meclisin aldığı karar halkı zor durumda bıraktı. Tüm İran halkı bunun kurbanı oldu. Sabah kalktıklarında sermayelerinin eridiğini gördüler. Yardımlarla hayatını idame ettirenlerin ise artık bir şeyi kalmadı. Toplumsal ayaklanmaya doğru gidiyoruz." görüşünü dile getirdi.

Ekonomi uzmanı Ragfer, "insanların kendini yakması, depresyon ve ruhsal sorunların artması, adli suçlardaki artış, beyin göçü" gibi konuların söz konusu ayaklanmanın parçaları olduğunu sözlerine ekledi.

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