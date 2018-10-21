Kartal İzmir'de avlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşılaştı. Bornova Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 2-0 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Jerome ve 60. dakikada Wallace Reis attı.
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un 19. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Beto kurtardı.
Bu sonuçla Beşiktaş 15 puanda kalarak 5. sırada yer aldı. Aynı puana yükselen Göztepe 6. sırada kendine yer buldu.
Ligin 10. haftasında Beşiktaş sahasında Rizespor'u ağırlarken Göztepe deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak.
Göztepe: 2 - Beşiktaş: 0
Stat: Bornova
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu
Göztepe: Beto (Dk. 85 Göktuğ Bakırbaş), Gassama, Reis (Dk. 66 Kadu), Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 81 Tayfur Bingöl), Borges, Poko, Yasin Öztekin, Castro, Jerome
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Roco, Caner Erkin, Lens (Dk. 71 Mustafa Pektemek), Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 83 Larin), Babel, Oğuzhan Özyakup (Dk. 61 Quaresma), Vagner Love
Goller: Dk. 51 Jerome, Dk. 60 Reis (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 20 Reis, Dk. 90+2 Tayfur Bingöl, Dk. 90+6 Gassama (Göztepe), Dk. 40 Lens, Dk. 72 Gökhan Gönül (Beşiktaş)