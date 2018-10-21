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Fenerbahçe'den 29 farklı galibiyet!

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Fenerbahçe'den 29 farklı galibiyet!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 98-69 mağlup etti.
Fenerbahçe'den 29 farklı galibiyet! Fenerbahçe'den 29 farklı galibiyet! Fenerbahçe'den 29 farklı galibiyet!


GİRİŞ 21.10.2018 22:11 GÜNCELLEME 21.10.2018 22:11

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 29 sayı farkla 98-69 yendi.

Fenerbahçe ligde 3. maçını da kazanırken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece ilk yenilgisini yaşadı.

Tempolu başlayan maçın ilk dakikasında iki takım da kolay bir şekilde potaya gitti. Basit top kayıplarının yaşandığı ilk 5 dakikayı Fenerbahçe, Melli'nin skorer oyunuyla 10-7 önde geçti. İlk çeyrek Fenerbahçe'nin 21-20 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte Kalinic'i devreye sokan Fenerbahçe, 14. dakika içinde farkı çift hanelere çıkardı: 23-35. Hücumda tempoyu düşürmeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 18 sayı farkla 52-34 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte rahat sayılar bulan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 24'e çıkardı: 40-64. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 72-51 üstün girdi.

Son çeyrekte üst üste 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe, 34. dakikada farkı 34'e yükseltti: 53-87. Sarı-lacivertliler sahadan 98-69 galip ayrıldı.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 69 - Fenerbahçe: 98

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Alper Özgök, Duhan Köyiçi

Arel Üniversitesi Büyükçekmece: Armstead 8, Hayes 10, Eldridge 8, Tiby 9, Williams 18, Berkay Candan 5, Deniz Kılıçlı, Merthan Mutlu 4, Oğulcan Baykan 3, Uğur Hortum, Arda Erdoğan 3, Yiğit Can Vardal 1

Fenerbahçe: Sinan Güler 2, Melih Mahmutoğlu 12, Kalinic 17, Melli 16, Ahmet Düverioğlu 4, Ennis, Egehan Arna 7, Guduric 13, Vesely 6, Ali Muhammed 14, Barış Hersek, Efe Ergi Tırpancı 7

1. Periyot: 20-21

Devre: 34-52

3. Periyot: 51-72

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