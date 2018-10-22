22 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Prens Selman'ın Kaşıkçı sürecinin parçası olmadığını düşünmek saflık

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Prens Selman'ın Kaşıkçı sürecinin parçası olmadığını düşünmek saflık
Kentucky Senatörü Paul, Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin, "Veliaht Prensin bu olaya müdahil olduğunu kesinlikle hissediyorum. Veliaht Prensin bu sürecin parçası olmadığını düşünmek saflıktır." dedi.
Prens Selman'ın Kaşıkçı sürecinin parçası olmadığını düşünmek saflık Prens Selman'ın Kaşıkçı sürecinin parçası olmadığını düşünmek saflık Prens Selman'ın Kaşıkçı sürecinin parçası olmadığını düşünmek saflık

ABD’de Kentucky Senatörü Rand Paul, Donald Trump hükümeti yanlısı televizyon kanalı Fox TV’de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Paul, "Veliaht Prensin (Muhammed Bin Selman) bu olaya müdahil olduğunu kesinlikle hissediyorum." ifadesini kullanarak, "Veliaht Prensin bu sürecin parçası olmadığını düşünmek saflıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı olayına dair emrin Bin Selman tarafından verildiğine işaret eden Paul, “Veliaht Prens’ten izin almaksızın 15 kişinin birini öldürmek amacıyla Türkiye’ye gitmesinin hiç bir ihtimali yok.” şeklinde konuştu.

Paul, Suudi Arabistan’a yapılan silah satışının durdurulması gerektiğini belirterek, "Kendileriyle, bizimle müttefik olmak isteyip istemediklerini konuşmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Paul, “Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan’ın hazırladığı rapora inanıyor musunuz?” şeklinde bir soruya ise “Kesinlikle hayır, aşağılayıcı.” cevabını verdi.

Corker: Selman'ın emriyle öldürüldü
Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Bob Corker ise CNN kanalına yaptığı açıklamada, Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının bir parçası olduğunu söyledi.

"Benim düşünceme göre Muhammed Bin Selman bunun parçası, verdiği emir sonrasında bu kişi (Kaşıkçı) kasten öldürüldü." ifadesini kullanan Corker, Bin Selman'ın bu olayın bir parçası olduğunun ortaya çıkması durumunda uluslararası toplumun ortak bir tepki vermesi gerektiğini dile getirdi.

Corker, bu işin parçası olan herkese yaptırım uygulanmasını istedi.

Durbin: Büyükelçi ülkesine yollanmalı
NBC kanalına konuşan Demokrat Parti'den Senatör Richard Durbin ise Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisinin resmi olarak ülkesine yollanması gerektiğini belirtti. 

Tillis: Suudi Arabistan'a sert cevap vermeliyiz
CNN kanalına konuşan Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Thom Tillis de Suudi Arabistan'a sert bir cevap vermeleri gerektiğinin altını çizerek, "Bu olayın sonuna kadar takipçisi olmalıyız. Suudi Arabistan'da tepeden emir alınmadan böyle bir olaya kalkışılmaz. Sorumlu kişi bulunup, hesabı sorulmalı." ifadelerini kullandı.

Graham: Beni, bu olayı Selman'ın yaptırmadığına inandıramazsınız
Cumhuriyetçi Parti'nin önemli isimlerinden Lindsey Graham da "Beni, bu olayı Bin Selman'ın yaptırmadığına asla inandıramazsınız." diyerek, "Suudi Arabistan bir müttefikimiz. Fakat bu tavır normların dışındadır ve bu olaya karışanlar ortaya çıkarılmalıdır. Suudi Arabistan bir ülkedir, Bin Selman ise insan. Bu ikisini ayırt etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Schiff: İlişkilerimizi gözden geçirmeliyiz
Demokrat Parti Temsilcisi Adam Schiff ise Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 2 ülke arasında gerileme neden olacağının altını çizerek, "Silah satışını durdurmalıyız ve askeri desteği çekmeliyiz. Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi ciddi bir şekilde gözden geçirmeliyiz." dedi.

Kaşıkçı olayı
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

AA

 

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