İstanbul Barosu'nun başkanı belli oldu

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu Başkanlık seçiminde, baroya kayıtlı 41 bin 462 avukattan 26 bin 294 kişi, 105 sandıkta oyunu kullandı.

Seçimde, 8 bin 77 oy alan "Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu"nun adayı Mehmet Durakoğlu birinci olurken, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu'nun adayı Hasan Kılıç 6 Bin 856 oy ile ikinci, Avukat Hakları Grubu adayı Mustafa Gökhan Ahi 2 Bin 488 oy ile üçüncü, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi adayı Talat Canbolat 2 Bin 407 oy ile dördüncü, bağımsız aday Fikret İlkiz 2 Bin 238 oy ile beşinci, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar adayı Eren Keskin bin 645 oy ile altıncı, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz bin 203 oy ile yedinci, Avukat Hareketi grubu adayı Başar Yaltı 965 oy ile sekizinci, Ortak Hedef Platformu grubu adayı Cem Kaya Karatün 399 oy ile dokuzuncu oldu.

Seçimde kendisine ait pusulası bulunmayan ve sonradan herhangi bir adayın pusulasına isim yazılarak oy kullanılabileceği bildirilen bağımsız aday Çiğdem Koç ise 16 oy aldı.

Durakoğlu'nun başkanlığını yapacağı İstanbul Barosu'nun yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

"Saime Nazan Moroğlu, Muazzez Yılmaz, Cengiz Yaka, Ali Gürbüz, Selahattin Meriç, Sinan Naipoğlu, Burcu Aslan, Ayça Özok Ener, Mehmet Emre Elçi, Yasemin Babayiğit."