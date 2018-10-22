22 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Uyuşturucu baronuna skandal tahliye, anında firar

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İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ve 3 adamı, cuma akşamı skandal bir kararla serbest bırakıldı. Savcı itiraz etti, üst mahkeme yakalama kararı çıkardı ama Zindaşti ve 3 adamı çoktan sırra kadem basmıştı.
Uyuşturucu baronuna skandal tahliye, anında firar
Uyuşturucu baronuna skandal tahliye, anında firar Uyuşturucu baronuna skandal tahliye, anında firar Uyuşturucu baronuna skandal tahliye, anında firar

FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün gizli tanığı, uyuşturucu Baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamı skandal bir kararla tahliye edildi. Cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla soruşturulan ve ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz'la irtibatlı olan Zindaşti'nin serbest kalmasına savcı itiraz etti, yeniden yakalama kararı çıkarıldı ancak baron ve 3 adamı firar etti. Türkiye'nin son dönemlerde tanık olduğu en karanlık isimlerden biri olan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, son olarak kızı Arzu Zindaşti'nin öldürülmesi talimatını verdiği iddiasıyla yargılanan Orhan Ünğan'ın avukatı Kudbettin Kaya'nın Florya'daki bir restoranda suikastın talimatını verdiği iddiasıyla araştırılıyordu. İranlı zehir tüccarının, FETÖ'cü ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'la ilişkisi ve 10 cinayetle bağlantısından dolayı hakkında yakalama kararı bulunuyordu. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aylar süren, Drone'lu teknik takibin ardından geçtiğimiz 6 Nisan'da Büyükçekmece'deki villaya baskın düzenledi. Zindaşti ve eşi ile suç örgütünün 4'ü polis 8 üyesi adliyeye sevk edildi. Zindaşti, 2'si polis 5 adamı ile birlikte tutuklandı. Eşi ve 3 zanlı ise serbest bırakıldı.

23.30'DA SERBEST

Ne olduysa 19 Ekim Cuma günü oldu... Zindaşti'nin avukatı 'tutuk incelemesi' için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendirilen 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, Zindaşti ve 3 adamı hakkında 'tahliye' kararı verdi. Bunun üzerine tutuklular gece saat 23.30 sıralarında Silivri Cezaevi'nden çıktı. Soruşturma savcısı Ercan Devrim karara itiraz etti. Dosyayı ele alan İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimi tekrar tutuklama kararı çıkardı. Ancak Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki 3 saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkıp çoktan sırra kadem basmıştı. Emniyet yetkilileri Zindaşti ve 3 adamının resmi kayıtlarda yurtdışına çıktığına dair bir ize ulaşamadıklarını ancak yasadışı yollardan yurtdışına firar ettiğini değerlendiriyor.

FETÖ'CÜ ÖZ KOLLADI O SUÇA DOYMADI

FETÖile de bağı ortaya çıkan- Zindaşti'yi kamuoyu FETÖ'cü Savcı Zekeriya Öz ile tanıdı:

2007'de Büyükçekmece'de 75 kilo eroin ele geçirildi. İran vatandaşı Naci Şerif Zindaşti tutuklandı.

Zindaşti, Ergenekon ve Balyoz öncesi firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'e gizli tanık "Terazi" koduyla ifade verince tahliye edildi. Daha sonra Öz'ün, Zindaşti'den 300 bin euro 'rüşvet' aldığı ortaya çıktı.

2009'da Maltepe Cezaevi'nde yatarken, ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi adına ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli FETÖ şüphelisi Metin Topuz ile görüştü. Firari FETÖ'cü savcı Cihan Kansız, bu gizli görüşmenin tutanağa geçirilmemesi talimatı verdi. Zindaşti'nin Topuz ve Öz ile eşine kayıtlı hat üzerinden onlarca kez telefonda görüştüğü ortaya çıkmıştı.

ULUSLARARASI 10 CİNAYET

Zindaşti'nin son 11 yıl içinde 10 cinayete karıştığı değerlendiriliyor. İşte onlardan bazıları:

Uyuşturucu kaçakçıları Orhan Ünğan, İlhan Ünğan ve Çetin Koç, 2014'te Yunanistan'da yakalanan 2 ton eroini ihbar ettiği iddiasıyla Zindaşti'yi öldürme kararı aldı. Zindaşti'nin aynı yıl 26 Eylül'de Büyükçekmece'de hedef alınan cipinde kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve yeğeni Devrim Öztunç öldü.

Zindaşti'nin adamları, bu saldırıyı yurtdışındaki Orhan Ünğan'ın talimatıyla gerçekleştirdikleri iddiasıyla 22 Aralık 2014'te Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ı Küçükçekmece'de öldürdü.

Ünğan'ın avukatı Kudbettin Kaya Kasım 2017'de Florya'da restoranda öldürülmüştü. Saldırı talimatını Zindaşti'nin verdiği ileri sürüldü. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zindaşti, önce yasal yollardan Türkiye dışına çıktı. İzini kaybettirmek için 'yurtdışına kaçtı' izlenimi vermeye çalışmıştı. Bir süre sonra sahte kimlikle kaçak yoldan Türkiye'ye döndü ve 6 Nisan'da yakayı ele verdi.

Zindaşti'nin İstinye, Hollanda, Dubai, İran, Kanada ve Panama'da da peş peşe ortaya çıkan cinayetlerle bağının olduğu iddia edildi. Hatta ortağı Shahid Ahmed'i de öldürüp Marmara Denizi'ne attığı ortaya çıktı.

Sabah

 

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