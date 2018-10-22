22 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Adnancılara yeni operasyon: 33 gözaltı

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Adnancılara yeni operasyon: 33 gözaltı
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adnancılara yeni operasyon: 33 gözaltı Adnancılara yeni operasyon: 33 gözaltı Adnancılara yeni operasyon: 33 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı. Bu doğrultuda, 23'ü İstanbul'a olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Şüpheliler hakkında ayrıca sulh ceza hakimliğince arama ve el koyma kararı alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 

 

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