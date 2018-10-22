Gaziantep'te silahıyla firar eden asker AVM çalışanlarını rehin aldı

Gaziantep'te çok garip bir olay yaşandı: Bir asker birliğinden G3 piyade tüfeğiyle birlikte firar etti, firari asker, AVM'deki çalışanları rehin aldı.
Gaziantep'te birliğinden firar eden asker, yanında götürdüğü G3 piyade tüfeği ile girdiği bir alışveriş merkezinde, mağaza çalışanlarını rehin aldı.
15 Temmuz Mahallesindeki AVM'deki bir mağazaya girerek buradakileri rehin alan askeri görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine AVM'nin bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Girişe kapatılan mağaza çevresinde yoğun önlem alan güvenlik güçleri firari askeri ikna etmeye çalıştı.
Ve firari asker ikna edilerek, teslim alındı.
Askerin psikolojik sorunları olduğu bildirildi.