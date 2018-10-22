22 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:51Güneş 07:16Öğle 12:55İkindi 15:51Akşam 18:21Yatsı 19:41
    • 23°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 96.549 0.10
  • Altın: 222,303 0.10
  • Dolar: 5,6510 -0.20
  • Euro: 6,5074 -0.31

9 yıldır aynı kasayı soyan hırsız yakayı ele verdi

»
İstanbul’da bulunan bir manavda kasiyerlik yapan Hanife K.’nın 9 yıl boyunca her gün 700 ila bin 200 lira para çaldığı, izne çıkınca ortaya çıktı.
9 yıldır aynı kasayı soyan hırsız yakayı ele verdi
9 yıldır aynı kasayı soyan hırsız yakayı ele verdi 9 yıldır aynı kasayı soyan hırsız yakayı ele verdi 9 yıldır aynı kasayı soyan hırsız yakayı ele verdi

Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da bulunan bir manavda alınan mallarla satılan mallar arasındaki cironun örtüşmemesi 9 yıl sonra aydınlatıldı.

Manavda kasiyer olarak çalışan Hanife K.'nın 15 gün izne ayrılmasıyla günlük cironun bin 200 lira oranında artış göstermesi ve çalışanın dönüşü ile birlikte cironun eski düşüşüne geçmesi şirket yetkililerinin dikkatini çekti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan dükkân sahipleri, kasadaki eksik paranın çalışanları tarafından kıvrak bir şekilde çalındığını tespit etti.

KASİYER İZNE ÇIKTI CİRO ARTTI

Şirket sahipleri yıllarca çalışanları tarafından soyulduğunu fark edince soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Avukatları aracılığı ile suç duyurusunda bulunan mağdur işletmecilerin verdiği şikâyet dilekçesinde olay şöyle anlatıldı: Hanife K., 9 yıldır aynı manavda kasiyer olarak görev yapıyordu. Yıllarca manava alınan ürünlerle satılan ürünler arasında cironun örtüşmemesi şirket sahiplerini zarara uğratıyordu. Dengesizliğin çalışandan kaynaklandığını düşünmeyen şirket sahipleri Hanide K.'nın yıllık izne çıkmasıyla kasadaki değişikliği fark etti. Şüphelinin yıllık izne ayrıldığı 15 gün içerisinde manavın günlük cirosunun 700 ila bin 200 lira arası bir yükselme olması üzerine ve ardından şüphelinin dönüşü ile birlikte cironun eski düşüşüne geçmesi şirket yetkililerinin dikkatini çekti.

GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİLER

Şüphe üzerine kasanın çevresi güvenlik kameraları yerleştirildi. Kayıtları inceleyen şirket yetkilisi şüphelinin her gün belirli saatlerde kasanın üzerine kâğıt bir torba ile kapandığı, o esnada elinin kasanın içinde olduğu ve ardından da o kağıt poşeti ve elini kasanın altına uzatarak para çaldığını fark etti.

EL ÇABUKLUĞUYLA HERGÜN ÇALMIŞ

Kasanın Hanife K., tarafından güvenlik kamerasının görmeyeceği şekilde kağıt bir poşetle kapatılması ve el çabukluğuyla kasadan para alıp kağıt poşetin altında, kasanın altına indirmesi ve bu hareketi neredeyse her gün yapması üzerine yetkililer hırsızlık ihtimaline şüphesiyle kamera kayıtlarını izlemeye devam etti. Hanife K.'nın kağıt torbaya sıkıştırılmış şekilde kasa altına indirildiğinden şüphelenilen çalıntı paraların, kasa altına yerleştirilen gizli kamera ile asadan para çaldığı açıkça tespit edildi.

EV VE ARABA ALDI, ÇOCUĞUNU KOLEJE YAZDIRDI

Kaç yıldır hırsızlık yaptığı belirlenemeyen Hanife K.'nın son yıllarda ev ve araba alması dikkatlerden kaçmadı. 2 bin lira maaşla manavda çalışan bir kişinin çocuğunu 16 bin lira ödeyerek çocuğunu kolejde okutmaya başlamasını da şikayet dilekçesinde belirten mağdur iş yeri sahipleri şüphelinin cezalandırılmasını istiyor.

Sabah

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
9 yıldır aynı kasayı soyan hırsız yakayı ele verdi9 yıldır aynı kasayı soyan hırsız yakayı ele verdiİstanbul’da bulunan bir manavda kasiyerlik yapan Hanife K.’nın 9 yıl boyunca her gün 700 ila bin 200 lira para çaldığı, izne çıkınca ortaya çıktı.
Abdurrahman Dilipak yazdı: Dilipak hata yaparsa!Abdurrahman Dilipak yazdı: Dilipak hata yaparsa!Abdurrahman Dilipak yazdı: Dilipak hata yaparsa!
Gaziantep'te silahıyla firar eden asker AVM çalışanlarını rehin aldıGaziantep'te silahıyla firar eden asker AVM çalışanlarını rehin aldıGaziantep'te çok garip bir olay yaşandı: Bir asker birliğinden G3 piyade tüfeğiyle birlikte firar etti, firari asker, AVM'deki çalışanları rehin aldı.
Münbiç’te CIA-PKK toplantısıMünbiç’te CIA-PKK toplantısıABD, Türkiye’nin ısrarla boşaltılmasını istediği Münbiç’e CIA ve Dışişleri heyeti gönderdi. Erbil üzerinden Münbiç’e gelen ekip, terör örgütü PKK’nın tüm “askeri ve siyasi” temsilcileriyle biraraya geldi.
Adnancılara yeni operasyon: 33 gözaltıAdnancılara yeni operasyon: 33 gözaltıAdnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Uyuşturucu baronuna skandal tahliye, anında firarUyuşturucu baronuna skandal tahliye, anında firarİranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ve 3 adamı, cuma akşamı skandal bir kararla serbest bırakıldı. Savcı itiraz etti, üst mahkeme yakalama kararı çıkardı ama Zindaşti ve 3 adamı çoktan sırra kadem basmıştı.
  • Formül bulundu: Af yerine erken tahliye22 Ekim 2018 Pazartesi 08:45
  • Dağa çıkanın sonu tecavüz ve infaz22 Ekim 2018 Pazartesi 08:39
  • İtiraflar geldi: Her kediciğe 1+022 Ekim 2018 Pazartesi 08:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüştü22 Ekim 2018 Pazartesi 07:30
  • İstanbul Barosu'nun başkanı belli oldu22 Ekim 2018 Pazartesi 07:20
  • İstanbul ve Ankara Barosu'nun başkanı belli oldu21 Ekim 2018 Pazar 19:25
  • S. Arabistan'dan açıklama: Kaşıkçı'nın cesedi...21 Ekim 2018 Pazar 18:59
  • Yol çöktü! Mahalle ulaşıma kapandı21 Ekim 2018 Pazar 18:52
  • Bakan noktayı koydu! Yapanlar yandı...21 Ekim 2018 Pazar 18:39
  • Sınırda insanlık dramı!21 Ekim 2018 Pazar 18:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri