Vatandaş akın etti!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde başvuru sayısı 7 milyon 110 bin 243’e ulaştı.

Konutların imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurularda son 10 güne girildi.

Bugüne kadar İmar Barışı düzenlemesine yapılan başvuru sayısı 7 milyon kişiyi geçti. Başvuruların başladığı Haziran ayından bugüne 7 milyon 110 bin 243 kişi imar barışı için başvuru yaptı.

Bu başvurulardan 6 milyon 77 bin 529'u konut, 709 bin 938'si ticari yapı, 322 bin 383’ü tarımsal yapı ve 393'ü güneş enerjisi santrali için yapıldı.

Bu kapsamda 973 bin 791 yapı kayıt belgesi verilirken, vatandaşlarca belge bedeli olarak 4 milyar 602 milyon 210 bin TL ödeme yapıldı.

Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek.

SÜRE UZATILMAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 31 Ekim'de sona erecek olan son başvuru tarihinin uzatılması yönünde bir düşünceleri olmadığını söylemişti.