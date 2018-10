Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Partisinin genel merkezinde AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir, belki de ana muhalefetin sonu olacaktır. dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı’nda konuştu. Konuşmasında yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, " Özellikle ana muhalefet partisi ve avenelerinin insanlarımızı birbirine düşürmesine fırsat vermeyeceğiz. Sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecekler.Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır.24 Haziran seçimlerinin tam anlamıyla idareye yansıması Mart 2019'a bağlıdır. Kale içeriden fethedilir. Ana muhalefetin, muhalefetin yaptığı bir şey yok. Ne yapıyorsak biz yapıyoruz. " ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



AK Parti çatısı altında siyaset yapan tüm kadınlarımıza buradan teşekkür ediyorum. programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sosyal medya kullanımından, kardeşlik hukukuna kadar hususlardaki görüşlerimizi paylaştık. Partimizi 2019 Mart seçimlerinden ezici zaferle çıkartacak yol haritası hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Kadın kollarımız bir çok birimden önce yola revan oldu ve seçim maratonunu başlattı.



KADINLARA VİTRİN MALZEMESİ OLARAK BAKANLAR...



Türkiye'de kadını gerçek anlamda özgürleştiren hareket AK Parti'dir. Bunu da çağdaşlığı üniversite kapılarında ikna odaları kuran lümpen anlayışa göre yapmıştır. AK Parti olarak şunu söylüyoruz Türkiye'de kadınları görmezden gelen, devre dışı bırakan siyasetin başarı şansı yoktur. Kadınlar vitrin malzemesi olarak bakanların siyasi akibeti hüsrandır. Türk siyasi tarihinde AK Parti kadar kadınlara değer veren bir başka parti yoktur. AK Parti kadar kadını politikalarının merkezine yerleştiren başka bir siyasi hareket yoktur.2002'de parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 24, kadın temsil oranı 4,4 iken, 24 Haziran sadece AK Parti sıralarında 53 hanım kardeşimiz milletvekili olarak oturuyor. Bunların 46'sı da teşkilatta. AK Parti olarak toplam 8 kadın belediye başkanımız var. Bu sayıyı daha da artırma gayretindeyiz.17 yıldır AK Parti'nin sancağı dalgalanıyorsa, bunda en büyük pay sahibi hanımlardır.

SANDIKTA HER TÜRLÜ YOLU DENEYECEKLER



Bizim ayırıcı vasfımız işte şu karşımızdaki manzaradır. Biz kutuplaştırıcı değil, Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayan bir partiyiz. AK Parti Türkiye'nin partisidir.Bu güne kadar ayrımcılığın, ırkçılığın bu kapıdan içeri girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Helal rızık için Silvan'ın dağlarında kuzu otlatan çoban ile Karadeniz'in azgın sularında balıkçılık yapan arasında fark yoktur. Özellikle ana muhalefet partisi ve avenelerinin insanlarımızı birbirine düşürmesine fırsat vermeyeceğiz. Sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecekler.



BAY KEMAL ŞUNU İYİ BİL...



Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar, diğer taraftan Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içinde olabilirsin. Çünkü sen muhacir nedir bilmezsin. Bu millet her zaman ensar olmuştur. Şimdi de aynı anlayışın içindeyiz. Kardeşlerimize kapılarımızı açtık, 3,5 milyon Suriyeli bizim misafirimizdir. Sıkıntıları, sorunları olabilir. Hiçbir zaman bir ayrım yapmadık. Toplamda 4 milyon.AB vermesi gereken parayı vermiş vermemiş bizim için önemli değil. Biz ne yaptık? 33 milyar biz harcama yaptık. AB sözünü yerine getirmedi. Şu ana kadar 1,750 milyar avro. Oradan gelse de gelmese de biz evsahipliğine devam ediyoruz. Rabbim bunun neticesini inşallah verecektir.



AYNI HEZİMETİ YAŞAYACAKLAR

7 yıldır büyük bir sabır ve ali cenablıkla Suriyeli mazlumlara evsahipliği yapan bu millete söylemedikleri yalan kalmadı. Türk milletinin basiret ve ferasetini aşamadılar. Her seçimde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç almaktan kendilerini alamıyorlar. Mart 2019'da da sonuç aynı olacak, aynı hezimeti yaşayacaklar. Biz bugüne kadar başkalarından ziyade kendimizin ne yaptığına baktık. Standartımızı muhalefetin belirlemesine izin vermedik. Böyle bir yanlışa düşmüş olsaydık bu oy oranlarının yarısını dahi alamazdık. Biz onların ne dediğiyle, ne yaptığıyla uğraşmayacağız. Biz rotamızı çizmek için milletimize bakacağız. Bizler de seviyeyi düşürmeden bunların hatalarını ifşa etmekten geri durmayacağız.



BU SEÇİM SONLARI OLACAK



Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır. Sadece millete değil, CHP'ye de bela. CHP'yi de bundan kurtarmamız lazım. SSK'yı batırdı, CHP'yi batırmanın gayreti içerisinde. Adam İngiltere'ye bir şeyler konuşuyor, Türkiye'yi şikayet ediyor. Özgürlük, demokrasi yok diyor. Özgürlük, demokrasi yok da her seçimi kaybettin, hala seçime giriyorsun. Bundan büyük demokrasi olur mu? Onda ders alacak... Neyse gerisini söylemeyim. 24 Haziran seçimlerinin tam anlamıyla idareye yansıması Mart 2019'a bağlıdır. Kale içeriden fethedilir. Ana muhalefetin, muhalefetin yaptığı bir şey yok. Ne yapıyorsak biz yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin hanım kardeşlerimize anlatmanın beylere anlatmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum.