22 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Bu görüntü 2021'de tarih oluyor!

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Bu görüntü 2021'de tarih oluyor!
Uber gibi teknoloji şirketlerinin yanı sıra pek çok otomobil üreticisinin de üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç teknolojisinde İngilizler de iddialı.
Bu görüntü 2021'de tarih oluyor! Bu görüntü 2021'de tarih oluyor! Bu görüntü 2021'de tarih oluyor!

İngiliz ulaşım şirketi Addison Lee, sürücüsüz taksilerin 2021 yılında Londra yollarında olacağını açıkladı.

Sürücüsüz araç yazılımlarında uzman olan Oxbotica ile çalışan şirket, böylelikle benzer teknoloji üzerinde iddialı olan dünyanın en değerli girişimlerinden Uber ile rakip olacak.

 

Ancak Uber cephesinde yapılan denemeler esnasında Arizona'da ölümlü bir kaza meydana gelmiş ve şirket çalışmalarını askıya aldığını duyurmuştu.

Addison Lee, Oxbotica ile birlikte Londra ve çevresindeki yolların dijital haritalandırması üzerinde çalıştığını da açıkladı. Sürücüsüz araçların için hayati olan söz konusu detaylı haritalarda trafik ışıkları, yol işaretleri ve kaldırım ayrımları gibi pek çok unsur listeleniyor. 

Şirketin patronu Andy Boland, çalışma sonunda yolcular için iş ya da havalimanlarına dönük shuttle servis uygulamasının da olanaklı hale geleceğini söyledi ve teknoloji sayesinde trafik kazalarının, sıkışıklığının ve hava kirliliğinin giderilmesine katkıda bulunulacağını kaydetti. 

2035 yılı itibarıyla sürücüsüzaraç endüstrisinin sadece İngiltere'de 28 milyar sterlinlik bir değere ulaşması bekleniyor. Özel bir fon olan Carlyle'ın bünyesindeki Addison Lee, bilançolarında 21 milyın sterlin net zarar açıklamıştı

Sadece otomotiv dünyasının değil araç paylaşım endüstrisinde de çok önemli bir yere sahip olması beklenen sürücüsüz teknoloji üzerinde Ford, Mercedes, General Motors gibi pek çok üretici de çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca sektörün ana tedarikçilerin de Bosch'un da ciddi yatırımları var. 

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