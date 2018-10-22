22 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Trump'tan kritik karar: Orduyu alarma geçirdim

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ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklaması geldi. Trump, "Orduyu alarma geçirdim, bu ulusal acil durum" dedi.
Trump'tan kritik karar: Orduyu alarma geçirdim
Trump'tan kritik karar: Orduyu alarma geçirdim Trump'tan kritik karar: Orduyu alarma geçirdim Trump'tan kritik karar: Orduyu alarma geçirdim


Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmıştı. Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan ise durumla ilgili son dakika açıklaması geldi.

ABD Başkanı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sınırdaki binlerce göçmen ile ilgili, "Sınır devriyesini ve orduyu alarma geçirdim, bu ulusal acil durum. Yasalar değişmeli" dedi.

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