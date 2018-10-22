Trump'tan kritik karar: Orduyu alarma geçirdim

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmıştı. Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.
ABD Başkanı Donald Trump'tan ise durumla ilgili son dakika açıklaması geldi.
ABD Başkanı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sınırdaki binlerce göçmen ile ilgili, "Sınır devriyesini ve orduyu alarma geçirdim, bu ulusal acil durum. Yasalar değişmeli" dedi.